¿Todavía no tienes un reloj inteligente?

Si eres de los pocos que no sabe cuantos pasos ha hecho hoy. Si no tienes ni idea de cuantas horas duermes cada noche y nadie te ha dado un toque porque no te has movido lo suficiente… será que todavía no tienes un Smartwatch o reloj inteligente.

Sea cual sea la razón, hay varias razones por las que deberías cambiar tu viejo reloj por un smartwatch:

Salud: Hasta el más sencillo de estos relojes inteligentes va a ayudarte a mejorar tu salud y tu calidad de vida.

Diseño y comodidad: Hoy tienen diseños cómodos ligeros y personalizadles

Personalización: Podrás personalizar las funciones según tus gustos y necesidades.

Precio: Hay versiones y precios para todos los bolsillos.

Y ahora que ya lo sabes vamos a ayudarte a elegir entre algunos de los smartwatch más valorados por su funcionalidad, rendimiento, batería, su calidad y por tener un precio asequible para todos los bolsillos.

Los Relojes inteligentes más vendidos de 2022 por menos de 100€

Xiaomi Mi Watch Lite

Gran pantalla táctil a color TFT de alta resolución

Monitorización del sueño

Datos de salud

Alivia el estrés

Más de 120 esferas disponibles

9 días de carga

Control de música

Huawei Watch Fit

Pantalla AMOLED rectangular de 1,64″ Cambia el tema de la esfera para que combine con tu estilo

Ofrece 12 tipos de entrenamientos rápidos animados como Ejercicio en el trabajo, Estiramiento de cuerpo completo, abdominales La tecnología HUAWEI TruRelax y el algoritmo de seguimiento del estrés

Mejor control del sueño

Amazfit GTS Smartwatch Fitness tracker

Atractivo diseño cuadrado moderno de Active Fashion

Pantalla AMOLED y widgets editables

14 días de duración de la batería

Resistencia al agua de 5 ATM

12 modos de ejercicio convencionales

Seguimiento de la frecuencia cardíaca

Cuerpo delgado de reloj de metal

Sensor PPG y motor de datos basado en AI Realbeats

Amazfit GTS 2 mini

¿Qué te ofrece el Amazfit GTS 2 mini?

Esferas de reloj personalizadas

Monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas

Medición del nivel de estrés y SpO2

Batería de larga duración de 14 días

Pantalla AMOLED siempre encendida

68 modos deportivos

Monitoreo de la calidad del sueño

Cámara bluetooth

GPS de alta precisión

Huawei Watch GT 2e Sport

El Huawei Watch GT 2e Sport te da más:

Diseño elegante y con estilo con marco de acero inoxidable

Reproducción de música: guarda hasta 500 canciones

Hasta 2 semanas de batería

Pantalla táctil AMOLED

Resistente al agua

Honor Watch Magic

Diseño elegante de gran calidad con marco de acero inoxidable

Más ligero y delgado que la mayoría de los Smartwatch

Pantalla táctil 1.2″ AMOLED 390 x 390

GPS de alta precisión

Guía de entrenamiento

Variedad de actividades al aire libre y en interiores, incluyendo montañismo o natación entre otros

Autonomía de hasta 1 semana

Monitoriza con precisión tu actividad deportiva con 5 sensores: acelerómetro, giroscopio, altímetro barométrico y medidor continuo de frecuencia cardíaca.

