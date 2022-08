Vas a alucinar cuando veas el nuevo gadget que propone Lidl para evitar robos en casa

Si en algo la cadena alemana de supermercados Lidl le lleva la delantera a sus más directos competidores es en la originalidad de algunos de sus productos, que ni aun dándole a nuestro cerebro a tope seríamos capaces de imaginarnos. Esto y sus precios, claro. Si Lidl ya es líder en ventas de electrodomésticos para la cocina y se hace hueco plantándole cara a otras marcas en mobiliario de decoración, o incluso ropa... nadie le puede ganar a novedades tecnológicas a precios de “andar por casa” porque francamente en esto no tiene competencia.

El nuevo gadget que tiene a la venta el supermercado alemán en su página web (de momento no está a la venta en sus tiendas físicas) es de esos productos que no creerías que existen, pero resulta que es una de sus novedades más destacadas en la web y que seguro que le pondrá un poco más difíciles las cosas a los ladrones si es que quieren allanar nuestra casa. Es un producto muy útil cuando nos vamos de vacaciones o de fin de semana puesto que realmente para el día a día no lo vemos tan necesario.

Felpudo antirrobo de Lidl FOTO: Lidl

Felpudo antirrobo

De la marca EasyMaxx que ya es célebre por otros gadgets tecnológicos de Lidl, el felpudo antirrobo es una de sus últimas novedades. Este felpudo (que no es realmente uno como tal, si no para colocar debajo de nuestro felpudo habitual de casa) tiene una alarma con sensor de presión para colocar debajo de nuestro felpudo , como hemos dicho. Cuenta con dos tipos de alarma distintos, una alarma de sonido muy fuerte para disuadir intrusos y otra con un sonido más suave para dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Al tener el sensor de presión, si pisan nuestro felpudo de entrada a casa sonará o la alarma estridente o un tono de timbre, dependiendo de cómo lo manipulemos.

Este original producto funciona con pilas y así no tendrá que tener el molesto cable de alimentación, que además no sería nada útil si lo que pretendemos es que los ladrones no se den cuenta de que tenemos ese sensor debajo del felpudo. Además es apto para todos los felpudos comunes.

Felpudo antirrobo de Lidl FOTO: LIdl

Si usted decide poner el sonido de alarma muy fuerte, sepa que será de 105 dB, cosa que hará que hasta los vecinos más despistados noten que algo raro pasa en la puerta de su casa. Eso sí, si lo quiere utilizar para el día a día y no asustar a todo el vecindario, mejor coloque entonces el sonido de campana suave y así tendrá un agradable sonido de bienvenida.

Si ha quedado tan impresionado como nosotros, no dude en mirar la web de Lidl, ya que este tipo de productos no dura mucho , y seguro que cuando tenga sus próximas vacaciones se arrepentirá de no haber comprado uno de estos artículos. Además ahora está rebajado, vamos corra...