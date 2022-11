Lidl lanza su colección de esquí y “pasa por encima” de Decathlon

El frío nos ha pillado despistados, eso y la lluvia, y es que creíamos vivir inmersos en un “veroño” eterno pero no. Nadie mejor que los supermercados y tiendas especializadas saben que estamos a las puertas de la Navidad, en cuanto nos despistemos tenemos los escaparates llenos de turrones y dulces típicos (un momento, eso creo que ya está pasando...) y con la llegada del frío una cosa que no puede faltar son las prendas de esquí de Lidl que son un éxito rotundo todos los años, tanto por su calidad como por su precio.

Ropa para ir toda la familia bien equipada

La cadena alemana presume de ser una de las cadenas de supermercados líder en ventas de aparatos y utensilios de cocina o de limpieza, pero su ropa cada vez tiene más adeptos, y más si hablamos de su ropa técnica. Ya sea la ropa específica para realizar algunos deportes (como ciclismo, yoga, running, etc.) o su ropa específica para el esquí en la que muchos han visto una forma barata y buena de abrigarse de cara al invierno, ya que sus abrigos, mallas, pantalones y calcetines son un éxito seguro en los meses más duros de frío.

Al ser un súper de origen germánico, sus productos para este tiempo son auténticas gangas y de muy buena calidad, incluso sobrepasando al todopoderoso Decathlon , que es el dueño y señor de la ropa deportiva y de calidad para cualquier deporte. Lidl ha conseguido con esta colección de esquí coronarse año tras año en una opción más barata y segura para poder estar abrigados y calentitos.

Además quedan avisados, muchos de sus productos de la colección de esquí estarán disponibles en las tiendas físicas a partir del 14 de noviembre, así que no deje pasar la oportunidad de adquirir las prendas sin costes de envío. Eso sí, si es de los que no sabe en qué día vive, no se preocupe, porque Lidl ya las tiene disponibles en su tienda online.

Chaqueta de esquí para hombre

Si hay que destacar uno de los productos entre los muchos que se ofertan en esta colección sin duda sería la chaqueta de esquí para hombre (la puedes encontrar en dos colores, una azul y otra verde caqui). Esta chaqueta de esquí con bolsillo en el pecho y con faldón antinieve ajustable con cinta antideslizante y fijación lateral es un imprescindible para que este invierno no pases frío. Cuenta también con un bolsillo con cremallera en la manga por si eres de los que la utilizará para esquiar y podrás guardar ahí el forfait.

Chaqueta de esquí para hombre verde caqui FOTO: Lidl

El material exterior de la chaqueta es repelente al agua gracias al tratamiento BIONIC-FINISH, su tejido cortaviento e impermeable con costuras principales selladas es ideal para no pasar frío y su material técnico transpirable hará que esta chaqueta te resulte de lo más cómoda.

Esta chaqueta cuenta con cremallera completa con protección para la barbilla, bolsillos laterales con cremallera y bolsillo con cremallera en el pecho. La parte trasera es más larga para evitar que se queden los riñones desprotegidos y los puños son ajustables con cierre autoadherente y abertura para el pulgar. La cintura tiene anchura regulable con cordón de ajuste para mayor comodidad.

El forro exterior es acolchado y lo mejor de todo es que se puede lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 40º para mayor comodidad. Y si esto le parece que es lo mejor aún no ha visto el precio...