Conoce “As good as new”, la web alemana de electrónica de segunda mano con 30 meses de garantía

Cada vez son más los expertos y los consumidores que apuestan por los productos reacondicionados (es decir, de segunda mano) en sectores tan sensibles como el de la electrónica y la informática, donde el consumismo frenético no solo tiene un gran impacto sobre el entorno, sino que cuesta mucho dinero al consumidor.

Traemos hoy a la sección De Compras de La Razón una tienda de productos de electrónica reacondicionados que está teniendo una gran aocgida: As good as new, o en su versión online asgoodasnew (tan bueno como si fuera nuevo).

Nacida hace 14 años, su origen y su centro de operaciones están en dos laborarorios de Berlín y de Frankfort, en Alemania, a donde se envían los dispositivos usados para ser sometidos a un exhaustivo examen. Solo si es superado se ponen en el mercado, con lo que, en la práctica, los productos revisados la misma calidad y la misma fiabilidad que los nuevos.

Dos años y medio de garantía

Como punto de partida, los productos de esta tienda ofrecen tres ventajas muy fáciles de memorizar: 30 meses de garantía, 30 días de devolución y un 30% de media de ahorro sobre el producto original.

La web, que tiene sus productos divididos por categorías y, dentro de ellas, por marcas (con una especial atención a los productos Apple, sobre todo iPads y iPhones), divide en cuatro tipos sus dispositivos para que el cliente sepa exactamente a qué atenerse: producto nuevo, producto como nuevo (usado y reacondicionado), producto muy bueno (usado y reacondicionado) y producto bueno (usado y reacondicionado).

Todas estas categorías de productos reacondicionados ofrecen los mismos estándares y garantías de los dispositivos “nuevos”, y en ocasiones solo se diferencian en pequeñas marcas de uso.

Los dispositivos reacondicionados de asgoodasnew están divididos en cuatro tipos FOTO: De Compras La Razón

¿Cómo se reacondicionan los dispositivos?

Según explica la empresa, todos los dispositivos que se venden en la web son revisados y testados de forma minuciosa por un personal altamente cualificado en los laboratorios de las proximidades de Frankfort y Berlín. Cada función se prueba varias veces: teclas, altavoces, micrófono, pantalla, cámara y todas las demás partes.

“Nuestras actualizaciones de software certificadas, incluyendo la eliminación de datos con el “sistema Blancco”, garantizan que tu dispositivo tenga el software más actualizado como si fuera recién salido de fábrica -explican en la empresa-. Todos nuestros productos, tanto los nuevos como los usados, reciben una excelente y profunda limpieza dándote la impresión de obtener un dispositivo totalmente nuevo”.

Los dispositivos electrónicos son sometidos a una revisión a fondo en los laboratorios de la empresa en Alemania FOTO: De Compras La Razón

Junto a esto, todos los artículos, sin ninguna excepción, incluyen los accesorios básicos necesarios (batería y cargador) y se entregan en un embalaje estándar. El doble sello de calidad de 30 meses de garantía y 30 días de período de devolución hacen el resto.

Echa un vistazo por la web para ver todo el catálogo disponible en sus distintos departamentos (teléfonos móviles, tables, portátiles, productos Apple, foto y vídeo, smartwatches, consolas, audio y Hifi y tarjetas gráficas).

Cómo vender un móvil viejo

Y si lo que quieres no es comprar un dispositivo electrónico de segunda mano, sino venderlo, asgoodasnew te ofrece también la posibilidad de hacerlo con unas condiciones muy ventajosas. Puedes ganar hasta 1.100 euros en un iPhone, 2.600 en un MacBook o 3.900 en una cámara fotográfica.

A través de su servicio “Lo compramos”, la web te pedirá que respondas a un breve cuestionario para calcular el precio al que puedes hacer la venta de ese viejo dispositivo al que le puedes sacar un rendimiento inesperado. Si te interesa, se inicia el proceso, en el que te garantizan el borrado total de datos.