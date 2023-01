Las botas de nieve de Decathlon de las que todos hablan: impermeables, forradas y muy cómodas

Decathlon lo ha vuelto a hacer: ha marcado tendencia en la prometedora temporada de nieve que acaba de empezar gracias a sus botas Quechua que reúnen todo lo necesario para caminar por la montaña con comodidad y seguridad. Y, por supuesto, con un precio sin competencia.

Las botas de nieve del Decathlon son ahora mismo la prenda estrella de la gran tienda de deporte del mundo con varios modelos para elegir (más altas o más bajas, para hombre o para mujer, más o menos forradas para el frío), pero que tienen en este modelo de solo 49,99 euros al protagonista indiscutible.

Para que las localices a la primera en su web, se llaman Botas de nieve y apreski impermeables SH100 X-Warm, llevan el sello indiscutible de Quechua y se venden en varios colores. Han sido diseñadas para garantizar una temperatura confort en actividad con temperaturas incluso de 11 grados bajo cero (-3º en reposo), y disponen de una suela Snowcontact para tener la máxima tracción en nieve. El contorno superior forrado y ajustable limita las entradas de nieve, un detalle fundamental.

Botas de nieve Decathlon Quechua para mujer FOTO: De Compras La Razón

Son especialmente cómodas gracias a dos detalles: su lazada de 2 presillas en la parte superior para ofrecer buena sujeción y su membrana impermeable y transpirable para conservar los pies secos.

Las opiniones de los clientes, que le otorgan 4,7 puntos sonbre 5, son de lo más entusiastas. “Las compré para un viaje que las tuve que estrenar allí mismo, pensaba que me harían alguna rozadura y me fueron perfectas. muy calentitas y no tuve el pie frío en ningún momento, geniales, espero que me duren mucho tiempo!”, detalla uno de los últimos comentarios.

Las botas se venden en cuatro colores: azules, blancas, burdeos y negras en el caso de la versión femenina, y en canela oscuro, azul, negro y beige en el caso del diseño para chicos. Las diferencias de diseño entre las versiones para él o para ella, para adaptarse perfectamente a la forma del pie, son también un punto a favor de este producto.

Otras botas de nieve y montaña de Decathlon

Además de este modelo, el que más está triunfando entre los clientes, en la web de Decathlon tienes más de una decena de modelos distintos que puedes probar y, si no te convencen, devolver. Hay desde las clásicas y básicas botas katisuskas (por solo 14,99 euros) hasta una completísimas botas de nieve altas por 79,99 euros.

Todas ellas con la garantía de calidad Quechua y, sobre todo, con la seguridad de una inmejorable relación calidad-`precio.