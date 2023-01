Espejito, espejito, ¿me quedan bien estas gafas? Este curioso probador virtual te ayuda a elegir

¿Me quedarán bien estas gafas? ¿Qué tipo de monturas o de cristales van mejor con mi tipo de cara? ¿Estas gafas me favorecen o me hacen parecer triste? ¿Son demasiado atrevidas para mí? La retahíla de preguntas que nos hacemos ante el espejo, como si éste nos fuera a responder, son infinitas cada vez que nos probamos unas gafas nuevas, tanto de ver como de sol. Y no siempre encontramos la respuesta.

Ahora tienes una oportunidad de preguntar todo lo que quieras, con una gran variedad de modelos y precios, y sin salir de casa, gracias a un curioso “probador virtual de gafas” que hemos encontrado en la web GafasWorld, una multinacional con presencia en una veintena de países, entre ellos España.

Este probador virtual de gafas tiene un funcionamiento de lo más sencillo. Tan solo tienes que entrar en el botón con el probador que tienes arriba a la derecha de la página, hacerte un selfie con tu móvil o tu portátil, acudir al completísimo menú de la izquierda (filtrando por modelos, monturas, colores, formas, precios, tamaños...) e ir probando las distintas gafas hasta encontrar las que realzan mejor tu rostro.

Probador virtual de gafas FOTO: De Compras La Razón

Con garantía de devolución... por si el espejito no acierta

Y para mayor tranquilidad lo que compres tendrá garantía de dos años, envíos gratis, precio mínimo garantizado y servicio de soporte 24 horas, según el compromiso de la empresa. Además, 100 días de periodo de devolución en su estado original... porque no siempre el espejito acierta.

Gafas World está presente en más 20 países del mundo y lidera el mercado del comercio electrónico de gafas. Trabaja tanto con las marcas más exclusivas de gafas, como Ray-Ban, Giorgo Armani, Versace, Oakley o Gucci, como con fabricantes más económicos que garantizar el acceso a sus productos para cualquier tipo de bolsillo. En total, más de 200 marcas distintas entre las que elegir.

Además, tiene una más que interesante vertiente social que se ha traducido, entre otras cosas, en la donación de más de un millón de gafas a personas con discapacidad visual a personas en lugares desfavorecidos, según la información de la propia empresa.

Gafas con cristales para evitar la luz de las pantallas FOTO: De Compras La Razón

Gafas con bloque de la luz de las pantallas

Y, para aquellos que pasan muchas horas delante de una pantalla, un tipo de cristal en el que está web es especialista: las gafas con bloqueo de luz azul, que reducen los problemas habituales del uso prolongado de estos dispositivos, como dificultad para dormir, ojos cansados o dolores de cabeza, ya que reducen la fatiga visual. Y no pienses en feas gafas de pasta, sino en los mismos diseños modernos que con cualquier otra gafa de moda.

