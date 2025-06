Tommy Hilfiger, Adidas y Under Armour se suman a las ofertas anticipadas en zapatillas del Amazon Prime Day 2025

Si te gusta andar cómodo pero no quieres renunciar al estilo, las zapatillas son ese calzado que siempre cumple. Por eso, justo antes del Prime Day 2025, hemos encontrado tres modelos muy rebajados que merecen la pena. Desde diseños urbanos hasta opciones para correr, todas tienen algo en común: calidad reconocida y precios tentadores.

Zapatillas Tommy Hilfiger: elegancia informal a mitad de precio

Con un descuento del 50%, estas zapatillas de Tommy Hilfiger bajan a 49,95 €, y no necesitan demasiada presentación. Si buscas algo femenino, cómodo y que combine bien con todo, este modelo es un acierto. Tienen ese toque clásico con el logo característico, pero sin pasarse de llamativas.

Además del diseño, lo que más llama la atención es lo ligeras que son. La plantilla acolchada aporta ese plus de comodidad para aguantar caminatas largas sin acabar con los pies hechos polvo. Para quienes quieren unas zapatillas que valgan tanto para el día a día como para planes más informales, esta oferta es difícil de igualar.

Adidas VS Pace 2.0: estilo urbano por menos de 31 €

Las zapatillas unisex de adidas se han colado en esta lista por mérito propio. No solo tienen un look limpio, sencillo y moderno que pega con todo, sino que ahora cuestan solo 30,95 €, con un descuento del 44 %. Una opción ideal si no quieres gastar mucho pero buscas algo fiable para el día a día.

Están pensadas para usarlas sin preocuparte: su suela plana es cómoda para caminar, y el exterior de piel sintética resiste bastante bien. No son unas deportivas técnicas, pero para salir, ir al trabajo o patear la ciudad, cumplen de sobra. Y además, al ser un modelo unisex, son una buena opción también para regalar.

Under Armour Charged Speed Swift: pensadas para correr (o para quienes van con prisa)

Si lo tuyo es moverte rápido, estas zapatillas para hombre de Under Armour te pueden venir de maravilla. Están diseñadas para correr, pero no hace falta que te apuntes a una maratón para disfrutarlas. El precio ahora es de 48,49 €, con un 25 % de descuento, lo que las hace especialmente atractivas si necesitas renovar calzado deportivo.

Lo mejor está en la suela: la tecnología Charged Cushioning absorbe impactos sin que sientas que vas flotando, y eso se agradece tanto al correr como al andar mucho. El diseño también acompaña, con una estética moderna pero sin estridencias. Es de esas zapatillas que puedes usar para entrenar, ir al gimnasio o simplemente porque te apetece caminar cómodo.

Las ofertas previas al Prime Day, como estas, tienen algo en común: vuelan rápido. Si alguna de estas zapatillas encaja contigo, lo más sensato es no pensártelo demasiado. Al final, lo importante no es solo cuánto te ahorras, sino encontrar un par que te acompañe bien cada día, sin molestar y con estilo.

Y si luego bajan más... siempre puedes devolverlas sin complicaciones. Pero si esperas demasiado, puede que ya no estén.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.