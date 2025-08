Agosto a mitad de precio: todo lo que puedes ver este verano en Movistar Plus+ sin pagar lo de siempre

En pleno verano, con las vacaciones en marcha y el sofá convertido en zona de relax oficial, Movistar Plus+ vuelve a lanzar su mejor jugada: una promoción del 50% durante los 3 primeros meses, solo para nuevas altas. Eso significa que puedes tener todo su catálogo por 4,99€/mes (en lugar de los 9,99€ habituales)… y justo cuando más cosas hay para ver.

Botón de Compra AMP

Estrenos potentes desde el día 1

Babygirl Movistar Plus+ Movistar Plus+

El mes comienza fuerte con Babygirl, un drama psicológico con Nicole Kidman y Antonio Banderas que se adentra en los límites de la obsesión, la manipulación y el deseo. Y no se detiene ahí. A lo largo de las semanas llegarán más títulos de peso como:

Sorda (8 de agosto): drama español que pone el foco en las relaciones humanas a través del silencio.

(8 de agosto): drama español que pone el foco en las relaciones humanas a través del silencio. Las vidas de Sing Sing (10 de agosto): un drama carcelario con Colman Domingo, nominado al Oscar.

(10 de agosto): un drama carcelario con Colman Domingo, nominado al Oscar. María Callas (15 de agosto): el esperado biopic de la diva de la ópera, con Angelina Jolie y dirigido por Pablo Larraín.

(15 de agosto): el esperado biopic de la diva de la ópera, con Angelina Jolie y dirigido por Pablo Larraín. La historia de Souleymane (21 de agosto): un retrato social que conmueve sin caer en tópicos.

(21 de agosto): un retrato social que conmueve sin caer en tópicos. Argylle (22 de agosto): comedia de espionaje con sabor a blockbuster, protagonizada por Henry Cavill y Bryce Dallas Howard.

(22 de agosto): comedia de espionaje con sabor a blockbuster, protagonizada por Henry Cavill y Bryce Dallas Howard. A Different Man (26 de agosto): comedia dramática con Sebastian Stan.

(26 de agosto): comedia dramática con Sebastian Stan. Better Man (29 de agosto): biopic musical que repasa la vida de Robbie Williams.

Botón de Compra AMP

Y esto solo en cine. Porque agosto es también el mes donde el fútbol y el deporte retoman el protagonismo.

LALIGA vuelve… y se juega en Movistar Plus+

Fútbol en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Apunta las fechas:

Botón de Compra AMP

Tres citas de alto voltaje en el regreso de LALIGA EA SPORTS que marcan el pistoletazo de salida de una temporada que se podrá seguir jornada a jornada en Movistar Plus+, con el habitual “Partido Movistar Plus+” como referencia cada semana.

Además, el 13 de agosto, llega la Supercopa de Europa, en la que se medirán el PSG y el Tottenham, un duelo entre titanes europeos que también se podrá ver en la plataforma.

US Open y más allá: el deporte no se toma vacaciones

Desde el 24 de agosto al 7 de septiembre, el último Grand Slam del año, el US Open, se vive en directo en Movistar Plus+. Las grandes raquetas del tenis mundial lucharán por hacerse con el título en un torneo que siempre regala partidos memorables.

Y si lo tuyo va más allá del balón y la raqueta, también podrás seguir lo mejor de la Euroliga de baloncesto, el Open Championship de golf, la gira de los British & Irish Lions en rugby y mucho más.

Series, documentales y propuestas originales

El catálogo no descansa. Desde el 9 de agosto llega Outlander: sangre de mi sangre, la precuela que expande el universo de una de las ficciones más queridas por los fans. También destaca la llegada del canalDiscovery, con nuevos documentales y contenidos que mezclan ciencia, historia y naturaleza para todos los públicos.

Y como siempre, un estreno cada día: cine europeo, español, grandes producciones, películas independientes… con variedad de géneros, formatos y voces.

Botón de Compra AMP

Cine, fútbol, series, deporte y documentales. Agosto en Movistar Plus+ no es un mes más: es el mes para no perderse nada.

Movistar Plus+ ha extendido su oferta más atractiva del año, pero solo hasta el 13 de agosto a las 08:00h. Si te suscribes antes de esa fecha, podrás acceder a todo este contenido por solo 4,99€/mes durante 3 meses (después, 9,99€/mes sin permanencia).

¿Te imaginas un agosto sin entretenimiento? Nosotros tampoco. Y por suerte, ahora cuesta la mitad.

Botón de Compra AMP

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.