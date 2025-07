Solo necesitas 3 horas: las miniseries de Movistar Plus+ que te van a enganchar este verano

Verano no es tiempo de maratones infinitos ni de dramas de 12 temporadas. Es tiempo de siestas, playa y de series que puedas devorar en una tarde de calor (o en una noche de ventilador). Por eso Movistar Plus+ se ha sacado de la manga un catálogo de miniseries ideales para quienes quieren buenas historias sin hipotecarse emocionalmente.

¿Lo mejor? No necesitas ni semanas ni excusas para verlas. Un par de tardes (o incluso una sola) y listo. Si tienes vacaciones, tiempo libre o simplemente ganas de dejar de hacer scroll, aquí van cinco miniseries recientes que merecen muchísimo la pena. Y si no estás suscrito, ahora puedes verlas por solo 9,99 € al mes, sin permanencia y con posibilidad de verlas offline en el móvil o la tablet.

‘La canción’: Cuando España se jugaba el orgullo en Eurovisión

"La canción" Movistar Plus+ Movistar Plus+

Una historia que empieza en los 60, pero que podría decir mucho sobre nosotros hoy. Esta miniserie de 3 episodios revive la inolvidable (y nunca del todo clara) victoria de España en Eurovisión 1968. Massiel, el régimen, los tejemanejes y ese impulso patrio por ganar a lo que sea.

Protagonizada por Carolina Yuste, Patrick Criado y Àlex Brendemühl, es nostálgica, política y más emocionante de lo que esperas. Ideal si te gusta el salseo histórico con buena producción y ambientación.

Duración total : 2 horas y 30 min aprox.

: 2 horas y 30 min aprox. Perfecta para una tarde nostálgica con vermut.

‘Agatha Christie: hacia cero’: Misterio clásico con aire de vacaciones peligrosas

Agatha Christie: hacia cero Movistar Plus+ Movistar Plus+

Solo tres episodios bastan para que empieces a sospechar de todos. Y eso que empieza como una escapada costera entre exes, pero con Agatha Christie, ya sabes que nadie está a salvo. Ambientada en Inglaterra en los años 30, esta adaptación es elegante, tensa y muy fiel a la autora.

La atmósfera, los personajes y ese giro final que lo cambia todo... Lo tiene todo para una sesión maratoniana sin levantarte del sofá (ni del chiringuito, si te la descargas).

Duración total: 2 horas y 40 min aprox.

2 horas y 40 min aprox. Ideal para amantes del whodunit y del té con veneno.

‘Dos familias’: El intercambio de bebés más inquietante de la televisión

‘Dos familias’ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Si buscas emociones fuertes en 4 episodios, esta serie es un planazo. Dos parejas descubren que sus hijos fueron cambiados al nacer... y lo que parecía un drama compartido se convierte en una guerra fría de mentiras, manipulación y obsesión.

James Norton y Jessica Brown Findlay protagonizan esta historia que empieza con empatía y termina con la sensación de haber mirado algo demasiado íntimo. Te enganchará y te removerá por dentro.

Duración total: 3 horas aprox.

3 horas aprox. Perfecta para quienes adoran los dilemas éticos con sabor a thriller.

‘Querer’: Una bomba emocional en 4 actos

‘Querer’ Movistar Plus+ Movistar Plus+

No es una serie ligera, pero es de esas que te dejan pensando durante días. Tras 30 años de matrimonio, Miren denuncia a su marido por violación continuada. ¿Y si tus padres no son quienes creías? ¿Y si tu familia se rompe desde dentro?

Nagore Aramburu y Pedro Casablanc lideran un reparto que brilla con crudeza en cada escena. Cuatro episodios que abren heridas y no permiten mirar hacia otro lado.

Duración total: 3 horas aprox.

3 horas aprox. Para quienes buscan historias que no solo entretienen, también incomodan (y mucho).

‘Antidisturbios’: Un clásico moderno que sigue siendo adictivo

‘Antidisturbios’ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Vale, no es tan corta. Pero si aún no la has visto, el verano es el momento ideal. Seis capítulos de una tensión brutal, con sello Sorogoyen, y una historia que habla de policías, poder, violencia, corrupción y obsesiones personales.

Tiene un ritmo que no decae, giros que descolocan y un retrato de la masculinidad en crisis que ya es objeto de análisis académico. Un imprescindible moderno.

Duración total: 5 horas aprox.

5 horas aprox. Si buscas algo potente, actual y visualmente impecable.

Bonus: Puedes verlas sin Wi-Fi, sin datos… y hasta en modo avión

¿Te vas de vacaciones sin cobertura o sin querer gastar megas? Con la función de ver offline de Movistar Plus+ puedes descargarte hasta 60 contenidos al mes y verlos desde tu móvil o tablet sin conexión. Ideal para el tren, el avión o esa playa sin señal donde solo el viento sabe que estás viendo una serie sobre Massiel o sobre un asesinato victoriano.

