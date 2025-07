Lo que está haciendo Movistar Plus+ este verano es de locos… pero solo dura unos días

Hay veranos que se recuerdan por una canción, un amor fugaz o un chapuzón nocturno. Y luego están los veranos como este, que se recuerdan por una locura. Porque lo que está haciendo Movistar Plus+ ahora mismo es tan raro, tan increíble, que parecía un bulo… pero no: la promo del 50 % durante 3 meses ha vuelto. Y solo estará activa hasta el 1 de agosto a las 08:00.

Sí, sí, has leído bien. La plataforma que lo tiene TODO —cine recién salido del horno, series para devorar y especiales únicos como el canal Vacaciones por M+ o el homenaje al wéstern— acaba de lanzar su oferta más salvaje del año: 50 % de descuento durante 3 meses solo para nuevos suscriptores o antiguos que no tengan una cuenta activa. Y eso incluye todos los estrenos, sin trucos ni letras pequeñas.

¿Que cuánto es eso? Pues durante unos días, puedes tener todo el catálogo de Movistar Plus+ por solo 4,99 €/mes. Sí, lo mismo que te cuesta una copa de helado en el chiringuito o dos cañas en la plaza.

¿Qué hay para ver este verano?

Pues mejor pregunta sería: ¿qué no hay? Porque julio ha sido un desfile de títulos jugosos que harían salivar a cualquier seriéfilo o cinéfilo de manual.

‘Kraven the Hunter’: un antihéroe salvaje, brutal y pasado de vueltas llega para sacudir el Spider-Verso.

un antihéroe salvaje, brutal y pasado de vueltas llega para sacudir el Spider-Verso. ‘ Heretic ’, con Hugh Grant como nunca lo habías visto: encantador, siniestro… y peligrosamente carismático.

’, con Hugh Grant como nunca lo habías visto: encantador, siniestro… y peligrosamente carismático. ‘Wolfgang’ , para quienes disfrutan del cine sensible, familiar y con corazón.

, para quienes disfrutan del cine sensible, familiar y con corazón. Y para los que buscan desconexión y risas, más de 100 títulos en el canal Vacaciones por M+, con clásicos como ‘Solo en casa’, animación para toda la familia y comedias que se disfrutan mejor en bañador.

Y en el terreno de las series, tampoco se quedan cortos:

‘Operación Barrio Inglés’: espionaje, pasiones y guerra en la Andalucía más peligrosa.

espionaje, pasiones y guerra en la Andalucía más peligrosa. ‘The Curse’ : una joya de humor negro y surrealismo con Emma Stone.

: una joya de humor negro y surrealismo con Emma Stone. ‘Elsbeth’: el spin-off más peculiar y adictivo de The Good Wife.

Vamos, que en tres meses te da tiempo a ponerte al día con medio año de cultura pop. Y si te lo organizas bien, igual hasta convences a toda la familia para turnarse el sofá.

Desde el 15 de agosto… también vuelve el fútbol

Y por si todo eso fuera poco, este verano también viene con sabor a césped. Porque a partir del 15 de agosto, regresa LALIGA EA SPORTS y lo hace con el mítico partido Movistar Plus+ cada jornada.

El arranque de temporada no puede estar mejor elegido: Espanyol – Atlético de Madrid, domingo 17 de agosto. Y como siempre, no te hará falta contratar fibra ni móvil: solo con la suscripción a Movistar Plus+ podrás ver una selección de partidos de LALIGA EA SPORTS, los tres mejores de HYPERMOTION, Champions, Premier League y Euroliga.

¿Lo mejor? Todo eso entra dentro de la misma oferta de locos: 3 meses al 50 % (4,99€/mes) y luego 9,99€/mes. Sin permanencia. Con 2 dispositivos simultáneos.

Así puedes ver el partido mientras tu pareja se pone ‘The Curse’, tu cuñado repite ‘Kraven’ y tu sobrino ve ‘Luca’. Todo al mismo tiempo. Paz familiar asegurada.

Lo bueno (como el verano) no dura para siempre

La promoción estará disponible hasta el 1 de agosto a las 08:00, y luego... se acabó. Volverá el precio habitual, y tú seguirás sin saber qué pasa con Elsbeth ni por qué Kraven está tan enfadado.

Así que si llevas tiempo diciendo eso de “algún día me suscribo”, hoy puede ser ese día. Porque lo que está haciendo Movistar Plus+ este verano es de locos… pero como todo lo loco, dura poco.

