ASICS presenta las nuevas Nimbus 28: más ligeras, más suaves y con una idea muy clara de cómo queremos correr

ASICS ha presentado oficialmente sus nuevas Nimbus 28, una edición que consolida la reputación del modelo como una de las zapatillas más cómodas y estables para corredores de pisada neutra. La marca japonesa refuerza con esta versión dos pilares que definen la saga Nimbus: la amortiguación suave y la fluidez en cada transición. Pero esta vez lo hace con una construcción más ligera, un ajuste renovado y un diseño más limpio.

Las Nimbus vuelve a presentarse como unas zapatillas pensadas para entrenamientos diarios y largas distancias, con un objetivo claro: ofrecer una carrera continua, agradable y sin sobresaltos, incluso en semanas de alta carga.

Más ligereza sin perder la esencia Nimbus

ASICS Nimbus 28

Uno de los cambios más destacados es la reducción de peso, de aproximadamente 20–25 gramos respecto al modelo anterior. Puede parecer un detalle menor, pero en zapatillas orientadas al confort, cada gramo cuenta. La pisada se siente más fluida, especialmente en corredores que acumulan kilómetros durante varios días seguidos.

La mediasuela combina la reconocida espuma FF BLAST PLUS™ con la tecnología PureGEL™, una evolución más blanda y ligera del clásico GEL™. Esta combinación suaviza el impacto y aporta un rebote más vivo, sin resultar intrusivo. El aterrizaje es amortiguado, pero la transición hacia el despegue se mantiene natural y estable.

Upper renovado para un ajuste más limpio y ventilado

El rediseño de la parte superior es otra de las mejoras clave. La nueva malla de punto técnico es más ligera, transpirable y suave al contacto con el pie. La estructura envuelve sin oprimir, lo que ofrece un ajuste seguro sin sacrificar comodidad.

El talón también incorpora un diseño más moderno y contenido, que contribuye a que el conjunto resulte más equilibrado y fácil de mover.

La lengüeta, más fina y flexible, junto con un sistema de ojales rediseñado, mejora la sensación de ajuste y reduce el peso total del upper.

Suela con HYBRID ASICSGRIP: agarre y eficiencia con menos material

La suela exterior adopta el compuesto HYBRID ASICSGRIP™, que combina goma de alto rendimiento con zonas AHAR+ en los puntos de mayor desgaste. El resultado es un agarre avanzado en diferentes superficies y una durabilidad optimizada, manteniendo a la vez la reducción de peso que ASICS buscaba para este modelo.

Los refuerzos minimalistas y el patrón de suela más limpio han permitido eliminar material sin perjudicar el rendimiento durante los entrenamientos.

Un ejemplo claro de la filosofía Sound Mind, Sound Body

ASICS Nimbus 28

ASICS insistió en que esta Nimbus 28 no es solo una mejora técnica; es una zapatilla diseñada para alinearse con la filosofía fundacional de la marca: Sound Mind, Sound Body. Según este enfoque, el movimiento no es únicamente una actividad física, sino también una vía para clarificar la mente, reducir estrés y encontrar equilibrio emocional.

Las Nimbus 28 están pensadas precisamente para eso: suavizar cada impacto, reducir la fatiga y facilitar que el corredor mantenga la constancia. Cuanto menos se castigan las articulaciones y cuanto más fluida es la carrera, más fácil resulta sostener el hábito. Esa continuidad es la que permite que correr no sea un esfuerzo puntual, sino un ritual de bienestar.

En esta línea, la combinación de PureGEL, FF BLAST PLUS y el nuevo diseño más ligero busca que cada zancada sea amable con el cuerpo y, por extensión, con la mente. No es un modelo que obligue a ir rápido: es un modelo que permite correr con calma, con estabilidad y con una sensación de suavidad continua que favorece la concentración y la desconexión.

Un paso adelante en la evolución de un icono

La Nimbus 28 representa una evolución coherente dentro del espíritu Kaizen que ASICS aplica desde sus orígenes: mejora sostenida, paso a paso, sin necesidad de cambiar lo que ya funciona. Cada ajuste —menos peso, upper más ventilado, amortiguación más suave, suela más eficiente— contribuye a que el corredor obtenga una experiencia más equilibrada.

¿Para quién es la nueva Nimbus 28?

ASICS Nimbus 28

Este modelo está diseñado para corredores de pisada neutra que buscan:

comodidad máxima en rodajes diarios;

protección para articulaciones durante entrenamientos largos;

una zapatilla fiable para sesiones frecuentes o semanas de volumen;

un tacto suave que no obligue a modificar la técnica.

Con su perfil renovado y su diseño más ligero, las Nimbus 28 se posicionan como unas de las opciones más completas para quienes quieren una carrera cómoda, estable y mentalmente liberadora.

Precio y disponibilidad

Las ASICS Nimbus 28 llegan a las tiendas hoy 4 de diciembre de 2025 con un precio oficial de 200 euros, disponible en múltiples colores tanto para hombre como para mujer.