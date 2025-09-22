Einhell derriba el precio de su aspirador que puede con todo: polvo, líquidos y la suciedad más rebelde

Cuando la suciedad se complica, hace falta algo más que una aspiradora convencional. El Einhell TC-VC 1820 S es justo eso: un modelo pensado para poder con todo, desde polvo fino y restos sólidos hasta líquidos derramados, convirtiéndose en un aliado perfecto tanto para el hogar como para el garaje o el taller. Con un 32% de descuento en Amazon, su precio baja a 49,95€, lo que lo convierte en una de las opciones más completas dentro de su categoría.

Su secreto está en la combinación de potencia de 1250 W y una fuerza de aspiración de 180 mbar, suficiente para eliminar sin esfuerzo suciedad incrustada o líquidos complicados de recoger con otros aparatos. La capacidad del depósito de 20 litros, fabricado en acero inoxidable, permite trabajar durante más tiempo sin tener que vaciarlo constantemente, aportando además durabilidad frente al uso intensivo.

Comodidad y diseño pensado para el día a día

Einhell TC-VC 1820 S Amazon Amazon

A pesar de su robustez, este modelo destaca por su facilidad de uso. Incluye un cable de 2,5 metros y un tubo de aspiración flexible que facilitan moverse con libertad en diferentes espacios. Su nivel de ruido, 80 dB, está dentro de lo esperado para este tipo de aspiradores potentes, y su sistema de almacenamiento de accesorios lo hace muy práctico para tenerlo siempre listo.

Otro detalle clave es su versatilidad: no solo aspira, también puede usarse con función de soplado, muy útil para limpiar hojas del jardín, polvo de rincones difíciles o incluso inflar objetos de forma rápida. Es un aparato pensado para quienes buscan una solución de limpieza integral, capaz de adaptarse a diferentes necesidades sin necesidad de contar con varios dispositivos.

