Domingo de chollos: las 5 ofertas en calzado outdoor y urbano que no puedes dejar escapar: Adidas, Columbia, Vans...

Los domingos suelen ser ese día perfecto para planear la semana que empieza, pero también para aprovechar las últimas grandes rebajas que Amazon deja antes del lunes. Y hoy la cosa va de calzado: desde deportivas pensadas para quienes buscan cuidar la pisada y aliviar dolores, hasta botas de montaña impermeables que aguantan lluvia, barro y senderos imposibles. También hay sneakers urbanas de Vans y modelos técnicos de adidas y PUMA para corredores. Una combinación que convierte este domingo en la excusa ideal para mimar tus pies… y tu bolsillo.

Skechers Arch Fit, la zapatilla que corrige la pisada

Skechers Arch Fit Amazon Amazon



Las Skechers Arch Fit son mucho más que unas deportivas: están diseñadas con un sistema patentado de soporte en el arco plantar que distribuye mejor la presión en cada paso, reduciendo dolores en pies, rodillas y espalda. Ideales para quienes caminan largas horas o buscan comodidad clínica sin renunciar al estilo. Su precio original era de 99,95€, pero ahora caen a 54,95€, lo que supone un 45% de descuento y un ahorro de 45€.

Vans Ward, las sneakers urbanas que nunca pasan de moda

Vans Ward Amazon Amazon



El modelo Vans Ward es un clásico del streetstyle: resistentes, cómodas y con ese aire californiano que las hace perfectas tanto para looks informales como para el día a día en la oficina. Con suela vulcanizada y diseño atemporal, se han convertido en una alternativa icónica a las deportivas convencionales. Antes costaban 45,99€, pero hoy están a solo 38,39€, con un 16% de descuento y un ahorro de casi 8€.

PUMA Pounce Lite, las zapatillas de running ligeras y reactivas

PUMA Pounce Lite Amazon Amazon



La PUMA Pounce Lite está pensada para corredores que buscan ligereza y comodidad. Su entresuela con espuma EVA proporciona una amortiguación reactiva, mientras que su diseño transpirable permite entrenamientos más frescos incluso en carreras largas. Antes costaban 54,99€, pero hoy bajan a 38,99€, con un 29% de descuento y un ahorro de 16€.

Columbia Redmond III WP, las botas impermeables que dominan la montaña

Columbia Redmond III WP Amazon Amazon



Si lo tuyo es el senderismo, las Columbia Redmond III WP son un acierto seguro. Con membrana impermeable y transpirable, suela Omni-Grip de gran tracción y puntera reforzada, están pensadas para ofrecer protección y estabilidad en terrenos exigentes. Su precio original era de 89,99€, pero hoy bajan a 52,55€, lo que supone un 42% de descuento y un ahorro de 37€.

adidas Terrex Trailmaker High COLD.RDY, protección total para el frío y el barro

Lasson la elección perfecta para los aventureros que buscan un calzado de senderismo robusto. Con diseño de caña alta, protección térmica COLD.RDY y suela de gran agarre, mantienen los pies calientes y seguros incluso en condiciones invernales extremas. Su precio original era de 109,99€, pero ahora bajan a, con un

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.