Ofertas zapatillas
Domingo de chollos: las 5 ofertas en calzado outdoor y urbano que no puedes dejar escapar: Adidas, Columbia, Vans...
Es domingo 22 de septiembre y Amazon vuelve a sorprender con descuentos que llegan al 45% en zapatillas Skechers, Vans o botas Columbia
Los domingos suelen ser ese día perfecto para planear la semana que empieza, pero también para aprovechar las últimas grandes rebajas que Amazon deja antes del lunes. Y hoy la cosa va de calzado: desde deportivas pensadas para quienes buscan cuidar la pisada y aliviar dolores, hasta botas de montaña impermeables que aguantan lluvia, barro y senderos imposibles. También hay sneakers urbanas de Vans y modelos técnicos de adidas y PUMA para corredores. Una combinación que convierte este domingo en la excusa ideal para mimar tus pies… y tu bolsillo.
Skechers Arch Fit, la zapatilla que corrige la pisada
Las Skechers Arch Fit son mucho más que unas deportivas: están diseñadas con un sistema patentado de soporte en el arco plantar que distribuye mejor la presión en cada paso, reduciendo dolores en pies, rodillas y espalda. Ideales para quienes caminan largas horas o buscan comodidad clínica sin renunciar al estilo. Su precio original era de 99,95€, pero ahora caen a 54,95€, lo que supone un 45% de descuento y un ahorro de 45€.
Vans Ward, las sneakers urbanas que nunca pasan de moda
El modelo Vans Ward es un clásico del streetstyle: resistentes, cómodas y con ese aire californiano que las hace perfectas tanto para looks informales como para el día a día en la oficina. Con suela vulcanizada y diseño atemporal, se han convertido en una alternativa icónica a las deportivas convencionales. Antes costaban 45,99€, pero hoy están a solo 38,39€, con un 16% de descuento y un ahorro de casi 8€.
PUMA Pounce Lite, las zapatillas de running ligeras y reactivas
La PUMA Pounce Lite está pensada para corredores que buscan ligereza y comodidad. Su entresuela con espuma EVA proporciona una amortiguación reactiva, mientras que su diseño transpirable permite entrenamientos más frescos incluso en carreras largas. Antes costaban 54,99€, pero hoy bajan a 38,99€, con un 29% de descuento y un ahorro de 16€.
Columbia Redmond III WP, las botas impermeables que dominan la montaña
Si lo tuyo es el senderismo, las Columbia Redmond III WP son un acierto seguro. Con membrana impermeable y transpirable, suela Omni-Grip de gran tracción y puntera reforzada, están pensadas para ofrecer protección y estabilidad en terrenos exigentes. Su precio original era de 89,99€, pero hoy bajan a 52,55€, lo que supone un 42% de descuento y un ahorro de 37€.
adidas Terrex Trailmaker High COLD.RDY, protección total para el frío y el barro
Las adidas Terrex Trailmaker High COLD.RDY son la elección perfecta para los aventureros que buscan un calzado de senderismo robusto. Con diseño de caña alta, protección térmica COLD.RDY y suela de gran agarre, mantienen los pies calientes y seguros incluso en condiciones invernales extremas. Su precio original era de 109,99€, pero ahora bajan a 60,50€, con un 45% de descuento y un ahorro de casi 50€.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar