Calzado
Cada vez más médicos las recomiendan: las zapatillas barefoot que fortalecen los músculos del pie de forma natural
La nueva forma de moverse no solo es cuestión de estilo, sino de sensación. Estas tres zapatillas —ligeras, resistentes y con descuento— te invitan a volver al origen del movimiento
Caminar sobre la tierra, sentir la superficie bajo los pies y moverse sin límites. Esa es la promesa del calzado de trail y del movimiento barefoot: una forma de reconectar con lo esencial, con el terreno y con uno mismo. Ya sea para senderismo, running o aventuras al aire libre, Amazon ofrece ahora varios modelos rebajados que combinan tecnología, ligereza y diseño ergonómico.
Estas tres opciones —de Salomon, SAGUARO y Barefoot— son ideales para quienes buscan rendimiento, libertad y confort.
SALOMON Speedcross – Potencia y agarre extremo para las rutas más exigentes
Las Salomon Speedcross son una referencia en el mundo del trail running por su suela Contagrip®, diseñada para ofrecer máxima tracción incluso en terrenos húmedos o irregulares. Su ajuste envolvente tipo calcetín aporta estabilidad y evita el deslizamiento interno, mientras que la amortiguación ligera protege cada zancada. Perfectas para corredoras que buscan confianza y control en cada paso.
Antes 89 €, ahora 75 €, con un descuento del 16%, lo que supone un ahorro de 14 €.
Barefoot Minimalistas – Correr como si no llevaras nada puesto
Inspiradas en el movimiento natural del pie, estas zapatillas barefoot están pensadas para quienes prefieren una pisada libre y flexible. Su estructura ultraligera y transpirable se adapta al pie, permitiendo fortalecer la musculatura y mejorar la postura al correr o caminar. Ideales tanto para el gimnasio como para senderismo, yoga o playa.
Antes 18,75 €, ahora 17,81 €, con un descuento del 5%.
SAGUARO Barefoot Unisex – Libertad y estabilidad en equilibrio perfecto
Diseñadas para quienes quieren disfrutar de la sensación de andar descalzos sin renunciar a la protección, las SAGUARO Barefoot combinan una suela antideslizante con una estructura flexible y ligera. Su diseño minimalista favorece la movilidad natural del pie, y su versatilidad las convierte en una excelente opción tanto para trail running como para paseos o entrenamientos urbanos.
Antes 42,99 €, ahora 38,69 €, con un descuento del 10%, lo que equivale a un ahorro de 4,30 €.
