Los chollos del día en Amazon: adidas, Philips y L’Oréal con descuentazos desde 5 euros

No hace falta esperar al Black Friday para encontrar gangas. A veces Amazon te suelta un puñado de productos que cuestan poco, sirven mucho y hacen tu día un poco mejor. Hoy es uno de esos días: hay zapatillas adidas que bajan de los 35€, una crema L’Oréal por menos de 7€, y un pendrive SanDisk que cuesta menos que un café con leche.

Aquí tienes los 7 chollazos del día que merece la pena comprar.

Quitapelusas Philips GC026/80

Quitapelusas Philips amazon amazon

No sabes que lo necesitas hasta que lo pruebas. Este quitapelusas es pequeño, silencioso y resucita jerséis, abrigos, mantas o cojines con solo pasarlo un par de veces. Tiene cuchilla potente, depósito para pelusa fácil de vaciar y un diseño sobrio que incluso da gustito usar.

Hoy por 9,99€, con un 9% de descuento. Es de esos pequeños gadgets que te hacen sentir que has hecho algo productivo.

SanDisk Pendrive 64 GB USB 3.0

SanDisk Pendrive amazon amazon

Uno de esos básicos que siempre viene bien tener cerca: 64 GB, conexión USB 3.0 rápida y protección por contraseña. Ideal para mover archivos entre dispositivos, guardar documentos importantes o llevar encima sin ocupar nada.

Rebajado un 60%, cuesta solo 5,95€. Lo vas a usar más de lo que crees.

LOréal Men Expert Hydra Energetic

LOréal Men Expert amazon amazon

Crema facial con vitamina C, textura ligera y pensada para reducir signos de cansancio, ojeras y sequedad. Se absorbe rápido, no deja brillos y es perfecta para rutinas minimalistas. Incluso si no sueles cuidarte mucho, esta crema engancha.

Ahora mismo cuesta 6,79€, con un 40% de descuento. Y sí, huele bien y da buena cara.

Novar Ecogel: Jeringuilla antiplagas

Novar Ecogel amazon amazon

Suena poco glamuroso, pero si tienes cucarachas, esto es oro en formato gel. Eficacia profesional, aplicación puntual (una gota elimina decenas) y sin olor. Ideal para rincones, esquinas, cocinas o cualquier zona complicada.

Cuesta 6,73€, con un 10% de descuento. De esas cosas que prefieres tener antes de necesitarlas.

Adidas Vs Pace 2.0: Zapatillas Hombre

Adidas Vs Pace amazon amazon

Zapatillas cómodas, con diseño limpio y ese aire urbano que queda bien con todo. Tienen suela flexible, buena transpiración y un estilo atemporal. Perfectas para diario, para viajar o para combinarlas con looks informales.

Ahora por 33,10€, con un 40% de descuento. adidas a precio de ganga. Literalmente.

Hawkers Classic Valmont: Gafas de sol unisex

Hawkers Classic Valmont amazon amazon

Diseño clásico, lentes oscuras, buena protección y montura cómoda. Son de esas gafas que quedan bien en casi cualquier cara, y combinan con cualquier estilo. Para conducir, ir a la playa o simplemente para no dejarte los ojos al sol en primavera.

Rebajadas a 22€, con un 56% de descuento. Gafas bonitas y con rollo, sin pagar una fortuna.

Mosquitera magnética para puerta

Mosquitera magnética amazon amazon

La solución más práctica para dejar la puerta abierta sin invitar a todos los bichos del barrio. Se instala sin herramientas, se cierra sola con imanes y deja pasar la luz mientras frena a los mosquitos. Perfecta para balcones, terrazas o casas con jardín.

Hoy a 20,99€, con un 5% de descuento. Porque la temporada de mosquitos empieza antes de lo que crees.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.