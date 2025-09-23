Ranking: las 5 mejores cuentas remuneradas sin nómina (septiembre 2025)

Hay cuentas que ahora mismo te pagan por tener tu dinero parado, y sin pedirte que domicilies la nómina. Algunas superan el 3% TAE, otras pagan cada mes o incluso cada día, y muchas se pueden contratar online en menos de 10 minutos.

Eso sí, no todas funcionan igual. Algunas limitan el saldo remunerado, otras imponen condiciones para acceder al interés más alto y varias solo están disponibles durante un tiempo. Por eso conviene leer la letra pequeña antes de elegir.

Aquí tienes cinco cuentas que este mes destacan por su rentabilidad real, sin letra pequeña ni requisitos imposibles.

B100: gana un 3,20% TAE cuidando de tu salud

B100 B100 B100

La Cuenta Health de B100 es una propuesta poco común: ofrece 3,20% TAE hasta 50.000 €, pero solo puedes ingresar dinero en ella si cumples ciertos objetivos diarios de salud, como caminar un mínimo de pasos o desconectarte de las redes sociales.

Forma parte de un pack gratuito que incluye tres cuentas: una corriente (0% TAE), una de ahorro (1,75% TAE) y esta cuenta Health. Todas sin comisiones, sin nómina y con una app moderna que incluye funciones de ahorro automático, huchas, redondeo y una tarjeta que destina parte de las comisiones a limpiar plásticos del mar.

Ventajas

Cuenta remunerada al 3,20% TAE hasta 50.000 €

hasta 50.000 € Sin comisiones ni necesidad de domiciliar ingresos

App moderna con retos de salud y ahorro automático

Dinero disponible en cualquier momento

Inconvenientes

Solo puedes ingresar dinero si cumples los retos diarios

No permite transferencias externas ni domiciliaciones

No sirve como cuenta operativa principal

Revolut: hasta 2,27% TAE con intereses diarios

Revolut Revolut Revolut

Revolut remunera tu saldo con hasta un 2,27 % TAE, con intereses que se abonan a diario y total disponibilidad del dinero. No exige importe mínimo, pero el tipo de interés depende del plan contratado:

1,25 % TAE con el plan gratuito (Estándar)

con el plan gratuito (Estándar) 2,27 % TAE si pagas el plan Ultra (45 € al mes)

Desde 2023, Revolut asigna IBAN español (ES) a los clientes residentes en España, tanto nuevos como existentes (si aceptan la migración). Esto permite utilizar la cuenta para transferencias nacionales o ingresos desde otras entidades sin problema.

Ventajas

Hasta 2,27% TAE con intereses diarios

con intereses diarios Sin importe mínimo y sin comisiones en el plan gratuito

Total disponibilidad del dinero

App con ahorro automático y control de gastos

Inconvenientes

El interés máximo solo se consigue pagando el plan Ultra

Raisin: 3,33% TAE durante 3 meses para nuevos clientes

Raisin Google Google

La Cuenta Bienvenida de Raisin ofrece un 3,33% TAE durante tres meses, sin comisiones ni condiciones. Es exclusiva para nuevos clientes, con un depósito mínimo de 1 € y un máximo de 60.000 €. Una vez terminado el plazo, puedes mover tu dinero a cualquiera de los más de 100 productos de ahorro que ofrece la plataforma.

El dinero se deposita en Raisin Bank AG y está protegido por el fondo de garantía del país del banco colaborador. No es una cuenta operativa: solo sirve como cuenta puente para contratar productos de ahorro en la plataforma.

Ventajas

3,33% TAE durante tres meses para nuevos clientes

durante tres meses para nuevos clientes Sin comisiones ni permanencia

Disponible desde solo 1€ hasta 60.000€

Acceso a más de 100 productos de ahorro tras la promoción

Inconvenientes

Oferta válida solo durante tres meses

Solo para nuevos clientes

No es una cuenta operativa (sin IBAN ni recibos)

Trade Republic: 2,02% TAE sin condiciones ni límites y con seguimiento diario de intereses

Trade Republic Trade Republic Trade Republic

La cuenta remunerada de Trade Republic es una de las más competitivas de España porque paga un 2,02% TAE desde solo 10€ depositados y sin límite máximo de saldo. No exige nómina, domiciliaciones ni contratar productos adicionales.

Los intereses se calculan a diario y se abonan cada mes. El usuario puede comprobar en la app cuánto ha generado su dinero día a día, con total transparencia. Además, el capital está siempre disponible para retirarlo mediante transferencia gratuita o para invertir directamente en la propia plataforma.

Trade Republic también ofrece una tarjeta de débito sin comisiones, con la que es posible retirar efectivo a partir de 100€ y obtener un 1% de “saveback” en compras, que se puede reinvertir en el bróker.

Ventajas

2,02% TAE sin comisiones ni condiciones

sin comisiones ni condiciones Sin límite máximo de saldo remunerado

Depósito mínimo de solo 10€

Intereses calculados a diario y abonados mensualmente

Tarjeta de débito gratuita con 1% de “saveback”

Inconvenientes

La activación de los intereses debe hacerse desde la app

La recarga con tarjeta tiene una comisión del 1%

La plataforma está más optimizada para móvil que para ordenador

Banco Sabadell: 2% TAE hasta 20.000 € y 300 € extra si domicilias la nómina

Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell

La Cuenta Online de Banco Sabadell combina una rentabilidad del 2% TAE (hasta 20.000 €) con cero comisiones y sin necesidad de cumplir ningún requisito. Además, si domicilias tu nómina y usas Bizum, puedes conseguir un bono de 300 €.

Incluye devolución del 3% en recibos de luz y gas y viene con tarjetas de débito y crédito gratuitas. La promoción está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025 y es solo para nuevos clientes.

Ventaja

2% TAE hasta 20.000 € sin comisiones ni requisitos

hasta 20.000 € sin comisiones ni requisitos 300 € extra si domicilias tu nómina y usas Bizum

3% de devolución en recibos de luz y gas

Tarjetas gratuitas y transferencias inmediatas incluidas

Inconvenientes

El saldo remunerado está limitado a 20.000 €

Solo para nuevos clientes

La bonificación tiene fecha límite (30/09/2025)

Qué tener en cuenta antes de contratar

No te fijes solo en el interés: estas son las claves prácticas que marcan la diferencia entre una buena decisión y una decepción:

estas son las claves prácticas que marcan la diferencia entre una buena decisión y una decepción: Duración del tipo de interés: ¿es permanente o solo durante unos meses? Raisin, por ejemplo, ofrece un 3,33% pero solo durante 3 meses.

¿es permanente o solo durante unos meses? Raisin, por ejemplo, ofrece un 3,33% pero solo durante 3 meses. Importe máximo remunerado: cuentas como la de Sabadell solo pagan intereses sobre los primeros 20.000 €. Lo que supere ese límite no genera rentabilidad.

cuentas como la de Sabadell solo pagan intereses sobre los primeros 20.000 €. Lo que supere ese límite no genera rentabilidad. Disponibilidad del dinero: ¿puedes sacar el dinero cuando quieras? En todas las cuentas del ranking sí, pero en otras no es tan fácil.

¿puedes sacar el dinero cuando quieras? En todas las cuentas del ranking sí, pero en otras no es tan fácil. IBAN español o extranjero: si no es un IBAN nacional, puede que no puedas usar esa cuenta como principal ni domiciliar pagos.

si no es un IBAN nacional, puede que no puedas usar esa cuenta como principal ni domiciliar pagos. Retención de impuestos: algunas entidades extranjeras no retienen impuestos sobre los intereses. En ese caso, eres tú quien debe declararlos en el IRPF.

algunas entidades extranjeras no retienen impuestos sobre los intereses. En ese caso, eres tú quien debe declararlos en el IRPF. Comisiones u otros costes: evita sorpresas revisando bien si hay planes de pago, como en el caso de Revolut, donde el tipo máximo exige pagar 45 € al mes.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que una cuenta no requiere nómina?

Que no tienes que domiciliar un sueldo para acceder al interés prometido. Puedes usarla solo para ahorrar o mover dinero desde otra cuenta.

¿Puedo tener varias cuentas remuneradas a la vez?

Sí. No hay ningún impedimento legal. Puedes tener varias y mover el dinero según el tipo de interés que más te convenga.

¿Son todas igual de seguras?

Sí, siempre que estén cubiertas por un fondo de garantía de depósitos europeo. Todas las cuentas de este ranking lo están, con protección hasta 100.000 € por cliente y banco.

¿Cuándo se pagan los intereses?

Depende de la entidad: algunas lo hacen al final del periodo (como Raisin), otras cada mes (Sabadell, Trade Republic) y otras cada día (Revolut).

¿Puedo usar estas cuentas como cuenta principal?

Solo algunas. Sabadell, Revolut o Trade Republic permiten domiciliar recibos o ingresos. Otras, como Raisin, están pensadas solo para ahorrar.

¿Tendré que hacer algo en la renta?

Sí. Todos los intereses generados tributan. Si el banco no aplica retención (como en Revolut o Trade Republic), deberás incluirlos tú mismo en tu declaración.

Fuente: Kelisto.es a 09/09/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado, que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado que sus ofertas aparezcan en este medio.