Levante - Real Madrid: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Ciutat de València se prepara para una noche de examen. El Real Madrid aterriza como líder con pleno de victorias y Mbappé al frente del Pichichi, pero Xabi Alonso encara el duelo con bajas de peso en la defensa y la mirada puesta en un calendario exigente. Enfrente, un Levante que viene de lograr su mayor goleada como visitante en Primera y que quiere trasladar esa energía a su estadio para desafiar al gigante.

El Real Madrid, líder sólido pero con bajas sensibles

El equipo de Xabi Alonso encara el duelo en plena racha, con cinco victorias en cinco jornadas y apenas dos goles encajados. Mbappé lidera la tabla de máximos goleadores con cinco tantos y se ha convertido en la referencia ofensiva de un proyecto que aún se define, pero que ya compite con regularidad.

Real Madrid Training Day in Madrid AFP7 vía Europa Press Europa Press

El entrenador insistió en la previa en que el equipo sigue "en construcción", aunque valoró la seriedad mostrada en los últimos partidos. La gestión de rotaciones está sobre la mesa, especialmente con el derbi madrileño en el horizonte, pero Xabi se mostró cauto: "Habrá un momento para todo. Llevamos muy poco y debemos tener ambición de más".

Las bajas condicionan el plan. Alexander-Arnold, Rudiger y Mendy están fuera por lesión, lo que abre espacio para la titularidad de Dean Huijsen en el eje de la defensa tras cumplir sanción. En el carril izquierdo, Álvaro Carreras se ha ganado la confianza del entrenador, que no dudó en elogiar "su personalidad y mentalidad competitiva". En ataque, la incógnita está en Vinicius, que aún no completa los noventa minutos con Xabi y busca mayor protagonismo tras un arranque con dos goles y dos asistencias.

El Levante, con confianza y el Ciutat como fortaleza

El conjunto granota encara el partido con la moral renovada tras firmar un 0-4 en Girona, la mayor goleada de su historia como visitante en Primera. Julián Calero transmitió confianza en la previa: "Somos David, sabemos quién es Goliat, pero vamos a intentarlo", aseguró, convencido de que su equipo debe salir con actitud positiva y sin complejos.

El estadio será clave. En el Ciutat de València, donde ya cayeron dos veces los merengues (2011 y 2020), el Levante confía en la pegada de Iván Romero, máximo goleador con tres tantos, y en el desborde de Carlos Álvarez, ya recuperado de sus problemas físicos. La experiencia de Morales y la potencia de Etta Eyong completan un ataque que tratará de aprovechar cada espacio ante la zaga mermada del líder.

Horario y dónde ver online TV el Levante - Real Madrid, LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga enfrentará al Levante y al Real Madrid el martes 23 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas (horario peninsular español) en el Ciutat de València. El estadio granota, con capacidad para más de 26.000 espectadores, volverá a ser escenario de un duelo que históricamente ha dejado capítulos intensos entre ambos equipos.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga TV y Orange TV, además de estar disponible en la plataforma digital de Movistar+. En LARAZON.es encontrarás la cobertura completa con la última hora del choque y el análisis de lo que ocurra en el césped.

Posibles alineaciones