Probé la ENGWE EP-2 Pro y ahora dejo la moto en casa: buen precio, plegable y con 120 km de autonomía

No todo el mundo busca una bici para ir al trabajo con traje y corbata ni para hacerse 100 km con un culotte de licra los domingos. Algunas personas simplemente quieren una bicicleta eléctrica potente, robusta y versátil que les permita moverse con libertad tanto por ciudad como por caminos de tierra o piedras. Algo que pueda sustituir a la moto para trayectos diarios o escapadas improvisadas, que tenga buena autonomía, sea cómoda y que, si hace falta, quepa en un ascensor. Y sí, que no cueste lo mismo que un scooter.

Ahí es donde entra en juego la ENGWE EP-2 Pro, una e-bike de 20” con ruedas fat que, a simple vista, parece una mezcla entre mountain bike, moto plegable y tanque urbano. La marca la presenta como una bici todoterreno plegable con motor de 250W (en la versión europea), batería de 48V 13Ah, hasta 120 km de autonomía en modo asistencia y suspensión delantera. Pero la ficha técnica se queda corta si no se acompaña de la experiencia real.

He tenido la oportunidad de probarla durante varias semanas, y aunque al principio hubo momentos de “¿en qué lío me he metido?”, la conclusión es clara: esta bici engancha. Pero antes de hablar de cómo se comporta, toca repasar el primer contacto, que ya da bastante que hablar.

Unboxing y montaje: una primera toma de contacto con peso (literal)

Si estás acostumbrado a montar cosas de IKEA en solitario, esta bici te va a hacer replantearte muchas cosas. El unboxing de la ENGWE EP-2 Pro ya deja claro que no estamos ante una bicicleta convencional. La caja es enorme y, sobre todo, pesa lo suyo. Se puede abrir sin problema entre dos personas, pero si estás solo… ármate de paciencia, músculo y ganas.

Dentro de la caja todo viene sorprendentemente bien protegido, con una cantidad considerable de espuma, bridas y fundas plásticas. Y eso es de agradecer. Se nota que el producto ha sido diseñado para llegar bien a cualquier parte del mundo. Eso sí, prepárate para una buena sesión de “cortar bridas sin cargarte nada”, porque la protección es generosa. Demasiado generosa.

¿Qué hay en la caja?

La bici plegada (con el 50% ya montado)

Pedales

Cargador

Herramientas básicas

Guardabarros

Pantalla y manillar (que hay que colocar)

Parrilla trasera (portabultos)

Manual (bastante mejorable)

Montarla puede ser toda una aventura

Lo más probable es que puedas tenerla lista en unos 45 minutos… si tienes algo de experiencia montando bicis. Pero si eres principiante o, como fue mi caso, simplemente no tienes costumbre de montar una bicicleta eléctrica desde cero, el proceso se complica. El manual no ayuda demasiado y hay pasos algo ambiguos.

Por ejemplo:

El manillar no se monta con un sistema convencional, sino que hay que soltar dos tornillos y recolocar varias piezas antes de fijarlo.

El portabultos trasero no encajaba del todo bien y tuve que hacer algo de fuerza (y juramentos) para cuadrarlo.

Los pedales vienen marcados, pero si te confundes de rosca puedes acabar estropeando la rosca interior, así que cuidado.

Montar la rueda delantera, si no tienes experiencia previa, es toda una odisea.

La pantalla LCD viene por separado, y es mejor quitarla para montar el manillar con más comodidad.

Tras varios intentos frustrados, y después de buscar algún vídeo en YouTube, decidí llevarla directamente a un taller para que lo hicieran de forma segura. Si no tienes mucha experiencia, no es mala idea. Esta bici no es un juguete y montar algo mal puede comprometer la seguridad.

Ahora bien, una vez montada y lista para rodar, la cosa cambia radicalmente. Es en ese momento cuando empiezas a apreciar de verdad lo que tienes delante.

Diseño y primeras sensaciones: una e-bike que impone desde el minuto uno

Lo primero que llama la atención de la ENGWE EP-2 Pro es su aspecto de tanque. Nada que ver con una bici urbana típica: esto es una fat bike eléctrica de verdad, con neumáticos de 20x4 pulgadas que parecen sacados de una moto. Tiene una estética robusta, agresiva pero a la vez moderna, con una línea bastante limpia gracias al cableado semioculto y la batería integrada en el cuadro.

El cuadro está fabricado en aluminio 6061, lo que le da resistencia sin disparar el peso más allá de lo esperable. El acabado mate (disponible en varios colores) tiene buen tacto y da sensación de calidad. Las soldaduras están bien rematadas, y aunque hay bicis más “premium” en acabados, para este rango de precio está por encima de la media.

Dimensiones desplegada: 170 cm de largo, 113,5 cm de distancia entre ejes y altura del manillar ajustable entre 120 y 130 cm.

170 cm de largo, 113,5 cm de distancia entre ejes y altura del manillar ajustable entre 120 y 130 cm. Altura recomendada: de 1,60 a 1,90 m.

de 1,60 a 1,90 m. Peso del cuadro con batería: unos 30 kg.

A nivel de diseño funcional, la ENGWE EP-2 Pro viene bastante bien equipada para el día a día. Incluye una luz delantera LED potente y una luz trasera con función de freno, que se activa automáticamente al detenerse.

En la parte izquierda del manillar están los controles para encender o apagar las luces y seleccionar el nivel de asistencia al pedaleo, que va desde el modo 0 (sin ayuda) hasta el 5 (máxima asistencia).

A la derecha, junto al acelerador tipo puño, se encuentra el cambio de marchas Shimano de 7 velocidades, que permite adaptarse fácilmente a diferentes tipos de terreno.

La pantalla LCD central muestra de forma clara la velocidad, nivel de batería, modo activo y otros datos útiles, incluso bajo luz solar directa.

Un detalle práctico es que la batería es extraíble.

Además, la bicicleta incorpora un caballete lateral bastante robusto, que permite dejarla aparcada con total estabilidad incluso en superficies irregulares.

También cuenta con un protector metálico en la zona del cambio trasero, que actúa como barrera frente a posibles golpes si la bici se cae de lado, algo especialmente útil cuando se circula por caminos de tierra, piedras o senderos con desniveles.

Ergonomía y confort: pensada para trayectos largos (aunque peses más de 80 kg)

Uno de los puntos fuertes de esta bici es lo cómoda que resulta. El sillín, de espuma acolchada, es mucho más blandito que el de otras e-bikes que he probado, y lo mismo pasa con la postura al conducir. La altura del sillín y del manillar es regulable, y lo mejor es que incluso personas altas (más de 1,85 m) van a poder ir cómodas.

Las ruedas anchas y la suspensión delantera hacen que los baches y caminos de tierra no sean ningún problema. Puedes pasar por piedras, tierra suelta o caminos rurales sin que se te desmonte la espalda. No hay suspensión trasera, pero sinceramente, con estas ruedas no hace falta. Absorben muchísimo.

Experiencia de conducción: versatilidad en estado puro

Una vez montada y cargada la batería, llega lo interesante: probarla sobre el terreno. Y lo cierto es que sorprende. La EP-2 Pro transmite seguridad desde el primer momento. No es una bici ligera ni reactiva como una fixie urbana, pero su estabilidad es una de sus grandes bazas. Los neumáticos de 20 x 4 pulgadas tipo fat bike tienen un agarre excelente tanto en asfalto como en tierra, grava o incluso arena.

La postura de conducción es bastante cómoda y erguida. El sillín es grande y mullido, y el manillar ancho permite un control estable en todo momento. Es verdad que el manillar está algo más alto de lo habitual si vienes de una bici tradicional, pero te adaptas rápido. Incluso personas altas van cómodas gracias al amplio rango de ajuste del sillín y el manillar.

Suspensión y comodidad

Aunque no tiene suspensión trasera, la horquilla delantera con bloqueo y los neumáticos anchos absorben bien las irregularidades. Se nota especialmente en caminos con baches o zonas empedradas. No es una suspensión para descensos técnicos, pero sí cumple de sobra para trayectos mixtos o terrenos algo exigentes.

Modos de asistencia y acelerador: adaptables a cada situación

La EP-2 Pro cuenta con cinco niveles de asistencia al pedaleo (PAS) que puedes seleccionar desde el display:

Modo 1: asistencia mínima, ideal para mantener la autonomía y usar la bici como una ayuda suave.

asistencia mínima, ideal para mantener la autonomía y usar la bici como una ayuda suave. Modo 2-3: perfecto para trayectos urbanos o zonas llanas.

perfecto para trayectos urbanos o zonas llanas. Modo 4: más fuerza para subidas suaves o mantener velocidad sin mucho esfuerzo.

más fuerza para subidas suaves o mantener velocidad sin mucho esfuerzo. Modo 5: máxima asistencia. La bici prácticamente se mueve sola, ideal para subidas o si estás cansado.

Además, tiene acelerador tipo moto en el puño derecho, que puedes usar sin necesidad de pedalear. Eso sí, la velocidad del acelerador depende del modo PAS activo, lo cual puede ser un poco confuso al principio, pero también es una medida de seguridad interesante.

Y si mantienes el acelerador apretado unos segundos, se activa el modo crucero, que mantiene la velocidad constante sin pedalear.

Transmisión y frenos: más que suficientes

La bici viene equipada con un cambio Shimano de 7 velocidades, clásico y funcional. No es un cambio de gama alta, pero cumple perfectamente para adaptar el pedaleo a diferentes situaciones, sobre todo si decides ahorrar batería y pedalear sin asistencia.

En cuanto a los frenos de disco mecánicos de 160 mm, funcionan bien. No son hidráulicos, pero tienen potencia suficiente para frenar con seguridad incluso bajando una cuesta. Además, al frenar se activa automáticamente la luz de freno trasera, un detalle muy útil si circulas por ciudad o zonas poco iluminadas.

Display y controles: sencillo pero completo

El display LCD situado en el centro del manillar (modelo Yolin YL80C) es claro, se ve bien incluso con sol y muestra lo esencial:

Velocidad actual

Nivel de batería

Modo de asistencia activo

Distancia recorrida (total y parcial)

Tiempo de trayecto y velocidad media

A la izquierda del manillar están los botones de control (+ y - para cambiar el modo de asistencia, encendido y luces). También tienes una bocina mecánica (tipo timbre) y, a la derecha, el cambio de marchas y el acelerador.

Autonomía real: depende de cómo la uses

Aquí viene una de las grandes preguntas: ¿cuánto dura la batería?

ENGWE promete hasta 120 km en modo PAS y unos 40 km en modo eléctrico puro. En la práctica, todo depende del tipo de uso:

En modo 1 o 2 de asistencia, pedaleando suavemente, es fácil hacer más de 70 km si no hay muchas cuestas.

pedaleando suavemente, es fácil hacer En modo 5 o usando mucho el acelerador, puedes esperar entre 45 y 55 km reales, dependiendo de tu peso, el viento, el terreno o si vas cargando cosas.

Lo bueno es que puedes retirar la batería y. El cargador viene incluido y tarda unas 6 horas en cargar la batería por completo.

Plegado y transporte: funcional, pero no para llevar al hombro

Como decía antes, el plegado es un gran punto a favor de esta bici, sobre todo si vives en un piso o necesitas transportarla en coche. Aquí van algunos detalles clave:

Medidas plegada:

Largo : 99 cm

: 99 cm Ancho : 55 cm

: 55 cm Alto: 76 cm

Ventajas del plegado:

Puedes subirla en el ascensor.

Cabe en muchos maleteros sin necesidad de portabicis.

Es ideal para guardarla en un trastero o espacio reducido.

Inconvenientes:

No tiene sistema que mantenga la bici unida plegada, por lo que conviene sujetarla con una correa si la vas a transportar.

Es pesada (30 kg). Aunque se pliegue, no es cómoda de cargar. No recomendable para viviendas sin ascensor o personas con poca fuerza física.

Pros y contras de la ENGWE EP-2 Pro

Lo mejor de esta bici:

Precio competitivo para todo lo que ofrece (suele rondar los 950 € en España).

Neumáticos de 20 x 4 pulgadas, perfectos para ciudad, caminos de tierra, arena o incluso nieve.

Motor potente (250W versión UE, 750W versión internacional) con buena aceleración y fuerza en cuestas.

Buena autonomía si se usa de forma eficiente con los modos de asistencia.

Plegable, ideal para viviendas con ascensor o transporte en coche.

Suspensión delantera + neumáticos gruesos = conducción muy cómoda, incluso en terrenos irregulares.

Cambio Shimano de 7 velocidades que funciona bien para adaptarse al terreno o ahorrar batería.

Pantalla LCD clara y completa, con información útil y buen control de modos.

Luz trasera con sensor de freno y faro delantero incorporado.

Batería extraíble, fácil de cargar sin mover la bici.

Robusta y apta para personas altas (hasta 1,90 m).

Lo mejorable o a tener en cuenta:

Montaje complicado si no tienes experiencia; mejor hacerlo entre dos personas o llevarla a un taller.

Pesa 30 kg, así que no es una bici pensada para cargar escaleras arriba cada día.

Plegado algo incómodo por el peso y la falta de un sistema que mantenga la bici cerrada.

El acelerador depende del modo PAS, lo que puede desconcertar al principio.

No incluye amortiguación trasera (aunque los neumáticos lo compensan bastante).

Llave necesaria para encenderla y extraer la batería, algo que puede ser un problema si se pierde.

Valoración final: ¿merece la pena?

La ENGWE EP-2 Pro es probablemente una de las bicicletas eléctricas con mejor relación calidad-precio del mercado actual. Está claramente diseñada para quienes buscan una alternativa práctica a la moto o al coche en trayectos urbanos y rurales. Es robusta, cómoda, con buen rendimiento, y además plegable, lo que le da una versatilidad que no se encuentra en muchas ebikes de este rango de precio.

No es perfecta: el montaje es farragoso si no tienes experiencia, y no está pensada para quienes buscan algo ultraligero o minimalista. Pero para quien quiera una bici eléctrica potente, fiable, y con aspecto imponente, es una opción muy recomendable.

¿Para quién es esta bici?

Ideal para ti si...

Buscas una alternativa a la moto o coche para trayectos de diario.

Vives en un piso con ascensor o tienes sitio para guardarla plegada.

Quieres una bici cómoda y potente para ciudad y caminos sin complicarte demasiado.

Eres una persona alta o necesitas más espacio y confort en la conducción.

Valoras la autonomía, la estabilidad y la sensación de seguridad por encima de todo.

Quizá no sea para ti si...

Tienes que subirla a diario por escaleras.

Quieres una bici muy ligera y ágil para trayectos puramente urbanos.

No quieres complicarte con el montaje inicial.

Necesitas una bici legal en países donde se limita mucho la potencia (verifica si compras la versión internacional o la UE).

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.