Edifier D32: el altavoz con alma retro y corazón Hi-Res

Lo reconozco: al ver el Edifier D32 por primera vez pensé que era uno de esos altavoces que destacan más por el diseño que por el sonido. Y sí, es bonito, muy bonito. Pero lo que no esperaba es que también ofreciera una calidad de audio tan potente y pulida, con un equilibrio entre agudos, medios y graves que sorprende por su tamaño. Lo he estado probando durante unos días y aquí va la experiencia completa.

Unboxing y primeras impresiones

Edifier D32 La Razón La Razón

Edifier D32 La Razón La Razón

La caja del D32 viene bien protegida, sin demasiados adornos. Lo importante está dentro.

Y ahí te encuentras con un altavoz compacto pero robusto, de 3 kilos de peso, con un acabado en madera clara (sí, madera de verdad, no de pega), una rejilla de tela trenzada que recuerda a los equipos vintage y un teclado tipo acordeón en la parte superior para controlar la reproducción.

Edifier D32 La Razón La Razón

Es un diseño que enamora a los fans del estilo retro, pero que encaja sin problemas en un entorno moderno o minimalista. Además, dentro de la caja viene con manual de instrucciones, cable de alimentación, cable jack y un USB-C a USB-C para facilitarnos las conexiones.

Un diseño retro que no solo adorna

Edifier ha conseguido dar con un estilo que entra por los ojos y encaja tanto en salones modernos como en escritorios más clásicos.

Edifier D32 La Razón La Razón

La caja de madera hecha a mano, los botones tipo piano y esa rejilla trenzada le dan un aire de radio vintage, pero con una estética cuidada que lo convierte en un objeto decorativo por derecho propio. A diferencia de otros altavoces que intentan parecer “retro”, aquí todo tiene sentido y se nota mimo en los acabados.

Edifier D32 La Razón La Razón

Además, no es muy grande: unos 25 cm de ancho, 16 de alto y 17 de fondo, con un peso de poco más de 3 kg. Perfecto para ponerlo en una estantería o una mesa sin que moleste. Eso sí, está diseñado para ser visto.

Un sistema 2.1 que da la talla

El D32 monta una arquitectura acústica 2.1 con dos tweeters de cúpula de seda de 1" y un driver de medios-graves de 4".

La potencia total es de 60W RMS (15W por tweeter y 30W para el driver central), y sinceramente, se nota desde el primer play. El sonido es nítido, con agudos brillantes que no taladran, unos medios muy definidos (especialmente en voces) y unos graves con presencia que no saturan ni en volúmenes altos.

No llega a tener ese subgrave profundo de equipos con subwoofer independiente, pero sí logra una pegada más que digna para su tamaño. El recinto de madera ayuda a reducir resonancias y mantener todo bajo control, y el cruce activo bidireccional hace su trabajo para repartir frecuencias con precisión. También incluye control dinámico (DRC) para evitar saltos bruscos de volumen.

Edifier D32 La Razón La Razón

En definitiva, si quieres una experiencia de escucha rica, cálida y equilibrada para cualquier tipo de música (desde jazz a electrónica), este altavoz cumple de sobra.

Conectividad para todos los gustos

Aquí es donde el D32 demuestra que no solo vive del diseño. Incorpora Bluetooth 5.3 con soporte para códecs de alta calidad como LDAC, AAC y SBC, lo que se traduce en una transmisión inalámbrica sin pérdida si usas Android. También admite ALAC vía AirPlay 2 en iOS, gracias a su conectividad WiFi de doble banda (2,4 y 5 GHz).

Edifier D32 La Razón La Razón

Además, puedes conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, algo ideal si lo usas tanto con el móvil como con el portátil. Y si prefieres usarlo por cable, también incluye entrada AUX de 3.5 mm y USB-C para reproducción directa.

Edifier D32 La Razón La Razón

¿Quieres llevar la música a varias habitaciones? Es compatible con multiroom vía AirPlay 2, lo cual es una gran ventaja si ya tienes otros dispositivos Apple en casa.

App Edifier ConneX: sencilla pero útil

Con la app Edifier ConneX puedes controlar el volumen, cambiar de fuente, activar el codec LDAC y configurar el ecualizador. Incluye varios presets de sonido (como refuerzo de graves o vocal) y un ecualizador de 6 bandas para ajustes más finos.

App Edifier La Razón La Razón

Lo mejor es que no necesitas registrarte para usarla, y que la interfaz es clara y rápida. No ofrece mil opciones, pero las que están, funcionan bien. También es indispensable si quieres usar AirPlay por WiFi.

Batería que aguanta bien

Este altavoz puede funcionar enchufado, pero también integra una batería de 5.200 mAh que da hasta 11 horas de reproducción, según el volumen y la conexión que uses. En mis pruebas, con volumen medio vía Bluetooth, he llegado a unas 9 horas reales sin problema. No tiene carga inalámbrica, pero sí puerto USB-C para recarga.

Controles físicos con personalidad

Edifier D32 La Razón La Razón

Los botones físicos tipo acordeón son uno de los toques distintivos del D32. Están en la parte superior y permiten encender/apagar, emparejar Bluetooth, reproducir/pausar y subir o bajar volumen. Tienen un clic muy satisfactorio y responden bien. También hay un pequeño LED que indica el estado según el modo (Bluetooth, AUX, etc.), aunque a veces hay que consultar el manual para saber qué color significa qué.

Pros y contras

Lo mejor:

Sonido claro, equilibrado y potente para su tamaño

Diseño precioso y bien construido

Conectividad versátil (Bluetooth, Wi-Fi, AUX, USB-C)

Batería con buena autonomía

Compatible con LDAC y AirPlay 2

Lo mejorable:

No tiene asistente de voz ni controles inteligentes

El diseño no permite un sonido estéreo muy definido

Sin carga inalámbrica ni resistencia al agua

Conclusión

Edifier D32 La Razón La Razón

El Edifier D32 es una pequeña joya sonora que combina diseño, conectividad y calidad de sonido en un formato compacto. No es un altavoz inteligente ni pretende serlo, pero si buscas un equipo con buen gusto, que llene la habitación de música sin necesidad de gastar una fortuna, es una de las mejores opciones en su rango de precio.

Por 119,99 €, pocos altavoces suenan así de bien, y ninguno lo hace con tanta clase.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.