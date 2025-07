España se jugó más de lo que crees: la serie sobre Perejil que estrena Movistar Plus+ y que va a dar que hablar

¿Un conflicto internacional por una roca sin agua, sin casas, sin absolutamente nada? Sí. Pero ojo, no cualquier roca. Un islote que acabó movilizando a tres ejércitos, encendiendo las alarmas de la OTAN, sacando los colores a más de un vecino europeo... y demostrando que España sabía hacer valer su soberanía. Movistar Plus+ estrena hoy 'Perejil. La guerra que no fue', una docuserie que te hará mirar aquella “anécdota” del verano de 2002 con otros ojos.

Es geopolítica de verdad. Es un thriller diplomático con sabor español. Es una historia que merece ser contada… y que ahora puedes ver al completo.

Cuando España dijo "hasta aquí"

Militares en la isla Perejil Google Google

Aquel 11 de julio, unos cuantos gendarmes marroquíes pisaron territorio español —aunque fuera del tamaño de un campo de fútbol— e izaron su bandera. ¿Provocación? ¿Ensayo? ¿Desliz? Da igual: el Gobierno no dudó. José María Aznar activó una respuesta firme y coordinada que sigue siendo estudiada hoy como un ejemplo de acción exterior sin titubeos.

La operación fue rápida, quirúrgica, legal. Pero detrás de esos uniformes había mucho más: una advertencia velada sobre Ceuta, Melilla, el Estrecho... y la línea roja que Marruecos nunca debería cruzar.

¿Una isla sin nadie? O el iceberg de un conflicto mayor

José María Aznar Movistar Plus+ Movistar Plus+

'Perejil. La guerra que no fue' levanta el velo. Y lo hace con más de 40 testimonios en primera persona: desde Aznar, Trillo o Ana Palacio hasta diplomáticos franceses, militares marroquíes o el mismísimo Richard Armitage, que fue número dos del Departamento de Estado de EEUU.

La serie no se limita a narrar: reconstruye, cuestiona y revela lo que nunca se contó del todo. ¿Por qué España actuó así? ¿Qué papel jugaron Francia, EEUU o la ONU? ¿Qué pasaba realmente con las rutas migratorias, el yihadismo y el control del Estrecho en aquellos años?

Porque no fue solo un peñón. Fue un mensaje. Y uno muy claro.

Hoy se estrena en Movistar Plus+: sin excusas para no verla

"Perejil" en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

'Perejil. La guerra que no fue' ya está disponible en exclusiva en Movistar Plus+, con una suscripción de 9,99 € al mes, sin permanencia ni necesidad de contratar Internet o móvil. Solo te das de alta, eliges tu dispositivo (móvil, tablet, Smart TV…) y empiezas a ver.

Y si aún te estás preguntando si merece la pena, piensa esto: ¿cuántas veces has visto una serie que te cuenta cómo tu país frenó una amenaza internacional sin disparar ni una bala, pero dejando claro quién manda?

Una historia para los que no se conforman con titulares

Hay quien aún cree que Perejil fue solo un meme. Una anécdota veraniega para echar unas risas en la sobremesa. Pero si te interesan los entresijos del poder, las maniobras diplomáticas, las decisiones que marcan el destino de un país y los silencios que esconden mucho más que lo que se dice en público… entonces esta serie es para ti.

Y ojo: no es ficción. Es historia. La nuestra. Contada con rigor, tensión y —por fin— sin complejos.

Ya puedes verla completa en Movistar Plus+.

Y sí, merece la pena cada minuto.

