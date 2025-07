Los estrenos de julio en Movistar Plus+ que harán que no eches de menos la playa

¿No te has ido de vacaciones? Mejor. Porque el mejor plan sigue en casa, con el ventilador apuntando al sofá, un bol de palomitas y la pantalla encendida. Si ese es tu caso, tenemos buenas noticias: por solo 9,99 € al mes, Movistar Plus+ sigue siendo uno de los destinos con mejor relación calidad-precio del streaming actual. Sin necesidad de ser cliente de Movistar, sin permanencias y con acceso desde cualquier dispositivo. Lo mejor es que cada semana hay estrenos nuevos de cine, series y documentales, además de algunos eventos deportivos que no te querrás perder.

Julio viene fuerte: series nuevas, maratones y joyas ocultas

Movistar Plus+ ha cargado el mes con estrenos que te van a reconciliar con quedarte en casa. Desde nuevas series de producción propia hasta películas recién salidas del cine, pasando por documentales que te dejan pensando durante días.

Cine

1 julio – Cloud

2 julio – Sus hijos después de ellos

3 julio – Amal

4 julio – Kraven The Hunter

6 julio – Mercato

7 julio – Tardes de soledad

8 julio – Desmontando a Lucía

9 julio – Los hilos del crimen

10 julio – Frankie Freako

11 julio – Heretic (Hereje)

13 julio – Enciéndeme

14 julio – Madame Clicquot

15 julio – La Extinción

16 julio – Morlaix

17 julio – Totto-chan, aventuras desde la Ventana

18 julio – Absolución

20 julio – Oh, Canada

21 julio – Ghostlight

22 julio – 8

23 julio – Genie

24 julio – Migración: Un viaje patas arriba

25 julio – Wolfgang

27 julio – Drazen

28 julio – La Fraternidad

29 julio – Phantom

30 julio – Los Aitas

31 julio – Respirando bajo el agua

Series

1 julio – La Caza (temporadas Monteperdido, Tramuntana y Guadiana)

10 julio – Perejil, la guerra que no fue (docuserie con testimonios inéditos sobre la crisis del islote Perejil)

26 julio – Escandalosas (la increíble historia real de las hermanas Mitford)

Ya disponible – Todas las temporadas de La Mesías, Poquita Fe, Sentimos las molestias, Antidisturbios, Hierro y más

Documentales

12 julio – La historia de Christopher Reeve

Ya disponible – Morata: No saben quién soy (depresión, presión y redención en primera persona)

Deportes: Wimbledon, ciclismo y más

Hasta el 14 de julio – Wimbledon 2025, con Carlos Alcaraz buscando el trono de la hierba

Ciclismo – Etapas del Tour de Francia, en directo y bajo demanda

Golf – En julio también llega el Open Championship, la cita clave del verano

Y pronto... – Pretemporadas de fútbol europeo y regreso de LaLiga Hypermotion

5 razones para suscribirte a Movistar Plus+ este verano

No necesitas ser cliente de Movistar

Solo te registras y empiezas. No hay permanencias, ni líneas móviles, ni letra pequeña.

Un estreno cada día

Literalmente. De lunes a domingo, algo nuevo. Películas que acaban de salir del cine, series originales y documentales únicos.

Lo puedes ver sin conexión

Te descargas lo que quieras antes de viajar y listo. Avión, tren, montaña, camping… tú eliges el sitio, Movistar pone el contenido.

Contenido para todos

Desde LaLiga Hypermotion hasta Trolls 3, pasando por thrillers, comedias francesas, o biopics como el de Christopher Reeve.

Puedes verlo en dos pantallas al mismo tiempo

Comparte el plan con tu pareja, tu compañero de piso o ese amigo que siempre te pide recomendaciones.

Preguntas frecuentes de quienes aún dudan

¿Puedo cancelarlo cuando quiera?

Sí. No hay permanencia.

¿Funciona sin fibra de Movistar?

Sí, completamente independiente. Usa tu conexión actual.

¿Puedo compartir cuenta?

Puedes ver contenidos en dos dispositivos al mismo tiempo, así que sí… con cabeza.

¿Está todo incluido en el precio?

Sí. No hay pagos extra por películas ni alquileres especiales. El contenido está dentro del plan.

No necesitas más que una cuenta y ganas de ver buen contenido

Una de las grandes ventajas de Movistar Plus+ es que no necesitas ser cliente de fibra o móvil. Te registras, pagas tu mes, y listo. Tienes app en Smart TV, Android TV, Fire Stick, Apple TV, móviles y tablets. También puedes descargar contenidos para verlos sin conexión, así que tu viaje en tren o tu tarde en la montaña no tienen por qué ser aburridos.

Y por si te lo preguntas: puedes usarlo en dos dispositivos a la vez, así que compartirlo es fácil (aunque oficialmente no lo recomienden).

Este verano, invierte en algo que siempre da retorno: historias que merecen ser vistas

El mejor plan no es el más caro, ni el más lejano. A veces es el más cómodo. Y este verano, lo tienes a un clic. Con todo lo que ofrece, Movistar Plus+ no necesita rebajas para convencerte. Solo tienes que darle al play.

