Movistar Plus+ lanza su película más salvaje del verano: así es el antihéroe que hace temblar al Spider-Verso

Kraven no viene a hacer amigos. Ni a soltar chascarrillos. Ni a vender muñecos de vinilo. Viene a cazar, y si te cruzas en su camino, mejor que corras.

Este verano, Movistar Plus+ lanza una de las películas más salvajes y bestias del universoMarvel, una cinta que reabre un viejo debate entre fans: ¿hay vida (y buen cine) más allá de Spider-Man? ¿Y si los villanos tienen mejores historias que los héroes? Kraven the Hunter responde con uñas, dientes y litros de adrenalina.

Kraven, el depredador original del Spider-Verso

Kraven The Hunter Movistar Plus+ Movistar Plus+

Creado en 1964 por Stan Lee y Steve Ditko, Kraven no es un villano cualquiera. Es uno de los enemigos más temibles de Spider-Man. Pero no por tener poderes locos o controlar realidades paralelas, sino porque cree en la caza como un arte. Como una forma de vida. Como una misión casi espiritual.

En esta versión de Kraven the Hunter, interpretado por un hipermusculado Aaron Taylor-Johnson (sí, el mismo que fue Quicksilver en La era de Ultrón), vemos un origen más oscuro y visceral. Nada de disfraces con leones en el pecho. Aquí hay trauma, rabia, y una relación paternofilial tan tóxica que haría palidecer a Darth Vader.

El personaje es hijo de un mafioso despiadado, ha crecido a golpes, y cuando obtiene sus poderes (ojo: por una mordedura de león y una transfusión bastante turbia), los usa para lo que mejor sabe hacer: rastrear, acechar y eliminar a los peores criminales. Aunque, como buen antihéroe, a veces no queda muy claro quién es el peor de todos.

¿Por qué Kraven mola más que Venom?

Sabemos que esto va a doler a algunos, pero lo diremos igual: Venom se ha domesticado. La primera película sorprendió, pero a medida que avanza la saga, el personaje se ha vuelto más cómico, más PG-13, más... digerible.

Kraven, en cambio, es puro descontrol. No tiene un alienígena simpático dentro. No va por ahí diciendo frases graciosas. Es brutal, silencioso, letal. Y precisamente por eso muchos ya lo están elevando al trono del antihéroe más interesante del Spider-Verso.

Además, a nivel visual, la peli no se corta: peleas físicas, escenas sin filtro, y un estilo que recuerda al cine de acción de los 90 mezclado con el tono serio de Logan o incluso The Batman. Nada de fuegos artificiales digitales. Aquí se pelea de cerca.

¿Cine de superhéroes para adultos?

Kraven The Hunter Movistar Plus+ Movistar Plus+

Llevamos años viendo cómo el cine de superhéroes se divide en dos caminos: el del entretenimiento familiar (Marvel Studios) y el de las apuestas más duras (Joker, The Boys, Invencible…). Kraven se coloca en ese segundo grupo. No porque sea especialmente violento, sino porque no intenta gustar a todos.

No hay redención, no hay moraleja, no hay esperanza. Hay sangre, caos, y un protagonista que no necesita que lo entiendas. Solo que no te interpongas.

Y eso, para los que crecimos leyendo cómics de verdad, es un soplo de aire fresco.

¿Dónde ver Kraven y todo lo demás?

La película ya está disponible en exclusiva en Movistar Plus+, que está apostando este verano por el cine sin filtros. Y no es solo Kraven. Este mes han llegado títulos como:

Además, puedes descargarlas para verlas sin conexión, ideal si te vas de vacaciones y no quieres depender del WiFi del hotel.

Kraven no salva el mundo. Pero puede salvar tu verano.

Si estás harto del cine de siempre, si te gustan los personajes con zonas grises, si disfrutas de los antihéroes que no buscan likes… dale una oportunidad a Kraven.

No es perfecto. Ni falta que le hace. Es puro instinto. Y eso, en estos tiempos, es más refrescante que una piscina en agosto.

