Este Amazfit Bip 5 tiene llamadas Bluetooth, batería de 11 días y un precio de locura

Nunca he sido muy fan de los relojes, pero últimamente he querido cuidar más mi actividad diaria y necesitaba algo que me ayudara sin resultar incómodo. Después de buscar varias opciones, encontré este Amazfit Bip 5 Unity con un 38% de descuento, y la verdad es que ha sido una compra perfecta. Pesa tan poco que casi ni noto que lo llevo, pero a la vez me mantiene al tanto de mi salud y entrenamientos.

Un smartwatch ligero, completo y con batería para días

Amazfit Bip 5 Unity amazon amazon

Lo que más me sorprendió al probarlo es lo cómodo que es. Su diseño es ultraligero, lo que hace que puedas llevarlo todo el día sin molestias. Además, la batería dura hasta 11 días, algo que se agradece porque no tienes que cargarlo constantemente.

En cuanto a funciones, no se queda corto. Tiene más de 120 modos de deporte, permitiéndote registrar desde caminatas hasta entrenamientos más intensos. También cuenta con monitorización de la salud, controlando el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre y el sueño. Y lo mejor es que permite responder llamadas por Bluetooth, algo muy útil cuando no tienes el móvil a mano.

Con su precio rebajado a solo 42,99 euros, este reloj inteligente es una opción ideal para quienes buscan comodidad, buen diseño y funciones avanzadas sin gastar una fortuna. Si quieres mejorar tu día a día, esta oferta es para ti.

Comprar en Amazon por 42,99 euros

