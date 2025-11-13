Este aspirador Cecotec puede con todo: sólidos, líquidos y suciedad escondida donde otros no llegan

No todos los aspiradores de mano son iguales. Algunos se quedan cortos de potencia o autonomía, pero el Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V combina lo mejor de ambos mundos: fuerza de succión ciclónica, batería duradera y capacidad para aspirar tanto sólidos como líquidos. Con un 19 % de descuento (46,90 €), este modelo es una de las opciones más completas para limpiezas rápidas, coches, sofás o rincones donde las escobas eléctricas no llegan.

Potencia ciclónica y doble función: sólidos y líquidos

Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction Amazon Amazon

El gran valor de este modelo está en su motor de alto rendimiento con tecnología ciclónica, que mantiene la potencia estable incluso cuando el depósito se llena. Esto le permite aspirar desde migas y polvo fino hasta restos húmedos o derrames ocasionales, algo poco común en aspiradores de mano.

Gracias a su sistema ExtremeSuction, elimina la suciedad con una eficacia sorprendente en superficies textiles, rincones, esquinas o el interior del coche. Además, su depósito de fácil vaciado permite pasar de una limpieza rápida a otra sin esfuerzo.

La boquilla especial para líquidos y los accesorios intercambiables amplían su uso en toda la casa: cocina, baño, salón o incluso garaje.

Autonomía real y diseño ligero para limpiezas diarias

La batería de 22,2 V de ion-litio ofrece hasta 25 minutos de autonomía, tiempo suficiente para limpiar varios espacios o realizar un repaso completo del coche. Se carga fácilmente y sin efecto memoria, por lo que mantiene su rendimiento con el paso del tiempo.

Con solo 1,3 kg de peso, el Conga Immortal ExtremeSuction resulta ágil y cómodo de manejar, incluso con una sola mano. Su diseño ergonómico y el mango antideslizante lo hacen ideal para limpiezas rápidas y zonas difíciles de alcanzar, como entre los cojines del sofá o bajo los muebles.

Además, su filtro lavable y reutilizable reduce el mantenimiento y mejora la higiene general del ambiente.

Un aliado silencioso para casa y coche

Más allá de la potencia, este modelo destaca por su nivel de ruido contenido, lo que lo hace ideal para usarlo a cualquier hora sin molestar. Incluye accesorios específicos para tapicerías, juntas y rincones estrechos, y un soporte de carga que permite tenerlo siempre listo sin ocupar apenas espacio.

Por menos de 50 €, ofrece una limpieza rápida, eficaz y sin cables, perfecta para hogares pequeños, coches familiares o como complemento a una aspiradora principal. Es uno de esos dispositivos que resuelven imprevistos diarios sin esfuerzo y terminan usándose más de lo que se pensaba.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.