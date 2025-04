Este ventilador Taurus de torre al 64% es todo lo que necesitas antes de que empiece el calor fuerte

Cuando llega el calor, no hay nada peor que no estar preparado. Este ventilador de torre Taurus Babel RCH tiene todo lo que se puede pedir: 4 velocidades, 3 modos distintos (Normal, Brisa y Noche), temporizador de hasta 9 horas, función oscilante y un diseño moderno que no desentona en casa. Y lo mejor: está con un 64% de descuento, quedándose en solo 28,55€.

Fresco, silencioso y fácil de usar desde el sofá

Taurus Babel RCH amazon amazon

Este ventilador destaca por su funcionamiento silencioso, ideal para dormir o concentrarse. El modo noche reduce el ruido al mínimo y el modo brisa imita el aire natural para que no sea molesto. Además, puedes controlarlo todo desde el mando a distancia o el panel táctil, y gracias al temporizador con apagado automático, te olvidas de levantarte.

Su diseño de 86cm de altura reparte mejor el aire, y al ser oscilante, refresca más superficie. Es eficiente, ligero y se adapta a cualquier estancia.

Por 28,55€, este ventilador Taurus Babel RCH es la compra inteligente para no sufrir el calor cuando suban las temperaturas. ¡Y con ese descuento, más vale adelantarse antes de que vuele!

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.