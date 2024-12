Por fin tengo mis cables organizados y protegidos gracias a esta torre por menos de 30 euros

Siempre he tenido el mismo problema: demasiados dispositivos que cargar y no suficientes enchufes. Pero desde que probé la torre de enchufes Neuda, mi espacio de trabajo (¡y mi paciencia!) ha cambiado por completo. Con 12 tomas para enchufar cualquier cosa y 4 puertos USB para cargar directamente tus dispositivos, esta regleta es la solución definitiva para mantener todo organizado y funcionando.

Lo que más me gusta es que cada toma tiene un interruptor independiente, así que no solo ahorras energía, sino que también proteges tus dispositivos. Además, su diseño vertical no ocupa casi espacio, perfecto para escritorios pequeños o la encimera de la cocina. Y por si fuera poco, ahora puedes hacerte con esta torre multifuncional por solo 28,65 euros, gracias a un descuento del 16% en Amazon.

La torre Neuda: organización, seguridad y estilo en un solo dispositivo

torre de enchufes Neuda amazon amazon

Su sistema de protección contra sobretensiones garantiza que tus dispositivos estén a salvo incluso durante picos de energía. Por si fuera poco, su diseño moderno en negro encaja perfectamente en cualquier habitación. Además, su cable de 2 metros facilita colocarla donde la necesites sin preocuparte por la distancia a la pared. Además, su base antideslizante asegura que la torre permanezca firme, incluso cuando está totalmente cargada.

Si como yo, estás cansado de los cables enredados y los enchufes llenos, organiza y protege tus dispositivos por solo 28,65 euros, de la manera más práctica y segura.

