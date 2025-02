¡Increíble! Consigo 5 litros de aceite de oliva virgen extra por muy poco mientras otros lo pagan al doble

El precio del aceite de oliva ha estado por las nubes en los últimos meses, así que cuando encontré esta garrafa de 5 litros de Mueloliva a solo 25,14€, no me lo pensé dos veces. Mientras en otros supermercados sigue superando los 30 o incluso 40 euros, esta oferta es una auténtica ganga para quienes no quieren renunciar a un buen aceite virgen extra sin gastar una fortuna.

Sabor intenso, calidad garantizada y ahorro asegurado

Este aceite destaca por su sabor equilibrado con un toque afrutado y un leve picante al final, ideal para ensaladas, tostadas o guisos. Al ser virgen extra, conserva todas sus propiedades y beneficios saludables, lo que lo hace perfecto para quienes buscan calidad en su cocina.

Además, su formato de 5 litros es la mejor manera de ahorrar sin preocuparte por reponer aceite cada mes. Mientras en algunos supermercados la misma cantidad supera los 30 o incluso 40€, con esta oferta te aseguras un precio imbatible de solo 25,14€.

Si quieres aprovechar una de las mejores ofertas en aceite de oliva virgen extra del momento, esta es tu oportunidad. No se ve un precio así todos los días.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.