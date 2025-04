Ni Logitech ni Razer: este ratón Corsair cuesta menos de 40 euros y es una locura

Estaba buscando un ratón nuevo para jugar sin gastar demasiado, pero tampoco quería uno cualquiera. Vi este Corsair Katar Elite Wireless con un 63% de descuento, y por 39,99€ no me lo pensé. Ahora que lo uso, me doy cuenta de cuánto influye un buen ratón en la precisión y la comodidad.

Rápido, cómodo y con batería para días

Corsair Katar Elite Wireless amazon amazon

Lo que más me sorprendió fue lo poco que pesa. Solo 69 gramos, así que se mueve con muchísima fluidez, perfecto para partidas largas sin cansancio. El sensor de 26.000 DPI responde al milímetro y puedes ajustar la sensibilidad fácilmente. Lo uso tanto en el PC como en la consola, y en ambos casos va de lujo.

Tiene conectividad Slipstream inalámbrica, cero retardos, y lo mejor: hasta 110 horas de batería. Llevo días sin cargarlo y sigue funcionando como el primer día. También puedes personalizarlo con el software de Corsair, desde la iluminación hasta las funciones de cada botón.

Por 39,99€, este ratón es justo lo que necesitaba para jugar más cómoda, más rápida y con más control.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.