La luz LED que se enciende sola y solo cuando la necesitas: más comodidad en casa y menos gasto en la factura

Entrar en la cocina de noche, abrir un armario oscuro o subir las escaleras sin encender todas las luces ya no es un problema. Las OUILA LED magnéticas con sensor de movimiento se encienden solas cuando detectan presencia y se apagan automáticamente después, ahorrando energía y haciendo la casa más cómoda.

Fáciles de instalar —sin cables, tornillos ni obras—, funcionan con batería recargable USB y se adhieren mediante imán o cinta adhesiva, lo que permite colocarlas en cualquier rincón: desde un armario o pasillo hasta el garaje o la despensa.

Y ahora, el pack de dos unidades cuesta solo 16,88 € en Amazon, con un 44% de descuento que las convierte en una de las soluciones más prácticas y económicas para iluminar el hogar.

Luz inteligente, diseño funcional

OUILA LED magnéticas Amazon Amazon

Cada barra incorpora 36 LEDs de alta eficiencia con una temperatura de color blanco natural (5000K), que ofrece una luz clara y agradable sin deslumbrar. Dispone de cuatro modos de funcionamiento, incluyendo detección de movimiento, modo nocturno, luz continua y apagado total, adaptándose a cualquier necesidad.

El sensor PIR integrado detecta movimiento a una distancia de hasta tres metros y apaga la luz automáticamente tras 20 segundos de inactividad, optimizando el consumo eléctrico. Además, su batería de 1000 mAh se recarga fácilmente por USB en menos de dos horas, ofreciendo varios días de autonomía según el uso.

El montaje magnético permite quitarla y colocarla sin esfuerzo, ideal para usarla también como linterna o luz portátil.

Más seguridad, menos consumo

Además de prácticas, estas luces aportan seguridad en zonas oscuras: pasillos, escaleras, garajes o armarios donde no hay enchufes cerca. Se encienden justo cuando pasas, evitando tropiezos y sin necesidad de dejar luces fijas encendidas.

Por su eficiencia, su bajo consumo y la ausencia de cables, son una alternativa sostenible a las luces tradicionales y una forma sencilla de reducir el gasto eléctrico. Y con su precio actual, menos de 8,50 € por unidad, es difícil encontrar un sistema de iluminación tan funcional, económico y duradero.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.