Rocío Carrasco medita tomar medidas judiciales contra su tío Amador Mohedano

Los insultos de Amador Mohedano contra su sobrina, Rocío Carrasco, en el programa De viernes podrían tener serias consecuencias para el único hermano de la fallecida Rocío Jurado.

Su sobrina, según fuentes de su entorno, podría estar meditando la posibilidad de tomar medidas judiciales ante los insultos de su tío. Dicen que está harta de los ataques de Amador, pero el último es demoledor y traspasa todos los límites.

Mohedano calificó a su sobrina como una mujer “canalla” y “traicionera”. Lleva años sin verla y ni entra en sus planes una futura reconciliación. El cisma familiar es un drama que daría lugar a una telenovela: la antaño Rociíto contra el resto.

En el plató de "¡De viernes!" se encontraba anoche Rocío Flores, la hija de Carrasco, quien, cuestionada por la situación, prefirió no opinar, aunque sí dejó claro que no le extrañaban las palabras de Amador contra su madre, porque ha hablado con él muchas veces sobre ella y conoce perfectamente su opinión al respecto.

El hermano de “la más grande” también lanzó una andanada contra Fidel Albiac, el marido de su sobrina: “Es un listillo que ha abducido a Rocío, es el responsable del distanciamiento familiar”.

Rocío Carrasco en Telecinco Mediaset

El rencor es más que evidente. La familia materna de Rocío Carrasco considera que, de no haber aparecido en su vida Fidel, la armonía y el cariño seguirían intactos.

Meses antes de morir, tuve ocasión de mantener una conversación con Rocío Jurado. Fue el día en que grabó el especial navideño que sería su última actuación, porque el cáncer de páncreas que padecía la estaba minando a marchas forzadas por dentro. Apenas le quedaban unos meses de vida.

En aquella conversación me confesó que temía que la unidad familiar se rompiera cuando ella se fuera de este mundo. No era tonta y veía cosas que no le gustaban. Su vaticinio, desgraciadamente, se cumplió. La mala relación entre Amador y Fidel viene de muy lejos. Nunca se gustaron el uno al otro.