Ni el MagSafe de Apple puede con él: el power bank magnético que está rompiendo récords de ventas

Si hay un gadget que está causando sensación entre los usuarios de iPhone, es este. El power bank magnético de UGREEN se ha convertido en el cargador más vendido del momento porque ofrece lo que todos buscan: potencia, diseño y comodidad total, a un precio que ni Apple puede igualar.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Olvídate de los cables colgando o los cargadores lentos. Este modelo se adhiere magnéticamente al iPhone con una fuerza segura, carga rápido, sin esfuerzo y con estilo, mientras puedes seguir usando el móvil sin estorbos.

Potencia real en tamaño mini

power bank magnético de UGREEN Amazon Amazon

Con sus 10.000 mAh, permite dos cargas completas de un iPhone 15 o una carga y media de un modelo Pro Max. Además, su tecnología PD 20W con puerto USB-C ofrece carga rápida por cable para cuando necesitas energía extra en minutos.

Y si prefieres la comodidad inalámbrica, su sistema MagSafe de 7,5 W asegura una carga estable sin sobrecalentamientos. La pantalla LED integrada muestra el porcentaje exacto de batería, y el soporte trasero abatible permite colocar el móvil en vertical o horizontal para ver vídeos o hacer videollamadas mientras se carga.

Diseño premium y compatibilidad total

Con acabado negro mate, bordes suaves y un cuerpo compacto, el UGREEN Uno Power Bank parece diseñado por Apple, pero cuesta menos de la mitad. Es compatible con toda la familia iPhone (del 12 al 17), así como con otros dispositivos mediante su conexión USB-C.

Y no solo carga rápido: protege tu móvil con sistemas inteligentes contra sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Por 34,56 €, este power bank magnético de UGREEN es uno de los mejores chollos tecnológicos del año. Miles de usuarios ya lo usan a diario y coinciden: “es el cargador que Apple debería haber fabricado”.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.