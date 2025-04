Mis ofertas favoritas del día: zapatillas Puma, gadgets para domotizar tu casa y auriculares Blackview con descuento

No siempre compro cosas cuando están rebajadas, pero sí me gusta fichar esas ofertas que me solucionan el día a día o me sacan una sonrisa sin arruinarme. Aquí van mis favoritas de hoy: desde zapatillas ligeras hasta gadgets para domotizar tu casa, dormir mejor o no quedarte tirado con el coche. Todo con precios muy bien ajustados y un par de ideas perfectas para regalar... o regalarte.

PUMA Anzarun Lite: Zapatillas unisex ultracómodas

PUMA Anzarun Lite amazon amazon

Ligeras como una pluma, transpirables y con ese diseño PUMA que va con todo. Son perfectas para andar mucho, trabajar de pie o simplemente tener unas zapatillas que no te cansan los pies. El diseño es limpio, actual y combinable con looks deportivos o informales.

Hoy por 31,95€, con un 47% de descuento. Si necesitas renovar calzado sin gastar mucho, esta es una apuesta segura.

PUMA R78 Lightwind: Estilo retro, comodidad moderna

PUMA R78 Lightwind amazon amazon

Tienen ese aire vintage que tanto se lleva, con una silueta que recuerda a las zapatillas de los 80 pero con materiales actuales. Suela flexible, ajuste cómodo y una paleta de colores muy bien escogida. Son de esas que te pones y estilizan, aunque solo vayas a por el pan.

Rebajadas a 35€, con un 30% de descuento. Un acierto para sumar estilo sin esfuerzo.

TP Link Tapo P110 (pack de 4): Enchufes inteligentes Wi-Fi

TP Link Tapo P110 amazon amazon

Domotizar tu casa puede parecer algo complicado… hasta que pruebas esto. Con estos enchufes puedes encender y apagar luces, cafeteras o cualquier aparato desde el móvil o con la voz, y además monitorizan el consumo eléctrico. Funcionan con Alexa y Google Home y no requieren instalación compleja.

Hoy por 29,99€, con un 50% de descuento. Cuatro enchufes por menos de lo que suele costar uno. Si quieres empezar con la casa conectada, es ahora.

Almohada cervical PHYSEN: Duerme mejor y di adiós al dolor de cuello

Almohada cervical PHYSEN amazon amazon

Si te levantas con el cuello rígido, esta almohada puede cambiarte las mañanas. Está diseñada para adaptarse a la curva natural del cuello, aliviando presión y mejorando la postura al dormir. Ideal para quienes duermen boca arriba o de lado. Además, ayuda a reducir ronquidos.

Cuesta 24,19€, con un cupón del 30% adicional. Una inversión pequeña para un descanso mucho mejor.

Arrancador de batería para coche (3000A, 12V)

Arrancador de batería amazon amazon

Uno de esos gadgets que no usas todos los días, pero agradeces tener cuando lo necesitas. Este arrancador es portátil, viene con pantalla LCD, 3 modos LED (incluido luz de emergencia) y es capaz de arrancar coches con motor de gasolina de hasta 7L o diésel de 5L. También funciona como powerbank.

Ahora a 36,85€, con un 5% de descuento. No vuelvas a quedarte tirado sin batería… ni depender de nadie.

Auriculares inalámbricos Blackview Airbuds 6

Blackview Airbuds 6 amazon amazon

Cancelación de ruido, 24 horas de reproducción, micrófono HD, resistencia al agua y control táctil. Estos auriculares lo tienen todo… y lo mejor es que, aplicando cupón de 5€ + código “4XQ58XIS” con 40% extra, se quedan a un precio increíble. El diseño es cómodo y el sonido, sorprendentemente bueno para este rango.

Precio final con cupones: 14,99€. Si buscas unos cascos buenos, bonitos y baratos, aquí los tienes.

El diario que me debía, de Enrique Adam

El diario que me debía, de Enrique Adam amazon amazon

Un libro que es más que una lectura: es un regalo emocional. Perfecto para quienes necesitan reconectar consigo mismos o empezar de nuevo. Si como yo no recibiste ningún libro por el Día del Libro o San Jordi, este puede ser ese detalle que sí te das tú. Una lectura que no se olvida. “Una vez lo empiezas, no puedes parar de leer. Te abraza el alma, te acompaña a distancia y te cura el corazón.”

Ahora por solo 10,80€, su precio mínimo histórico. A veces, lo que más falta te hace no es un objeto... es una historia.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.