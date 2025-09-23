Hasta 615 horas de autonomía y baja latencia en este ratón Razer que cuesta menos de 45 euros

Si buscas un ratón gaming que sea bueno y barato, el Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed es una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo. Estamos hablando de un modelo que, además de ser cómodo e inalámbrico, tiene otras características que lo hacen destacar sobre otros ratones de su categoría. Y, aunque haya sido diseñado para jugar, también es una opción muy interesante para trabajar. En este sentido es muy versátil.

Cabe destacar que, mientras en la web de Razer cuesta 74,99 euros, lo puedes encontrar por 44,99 euros en Amazon y PcComponentes. Esto supone un 40 % de descuento, lo que significa 30 euros menos. Nada mal, ¿verdad? Ahora viene lo mejor, y es que lo recomiendan el 96 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 (más de 1.900 opiniones).

Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed, un ratón inalámbrico con hasta 615 horas de autonomía

Después de hablar del precio, es momento de echar un vistazo a sus características. Empecemos por lo básico: su diseño ergonómico. No es casualidad que más de 13 millones de jugadores confíen en él. Se adapta a la mano como un guante. Además, sus switches mecánicos de segunda generación no solo ofrecen un tiempo de respuesta muy bajo, sino que también soportan hasta 60 millones de clics. En este sentido no decepciona y está por encima de otros ratones.

En cuanto a rendimiento, lleva el sensor óptico Razer 5G de 14.000 PPP, que ha demostrado ser muy preciso bajo cualquier escenario. Y si hablamos de conectividad, olvídate del lag: la tecnología Razer HyperSpeed Wireless ofrece una experiencia inalámbrica tan rápida que no echarás de menos el cable. También puedes conectarlo por Bluetooth para ahorrar batería, y este es otro de sus puntos fuertes: hasta 235 horas con el dongle USB (2,4 GHz) y hasta 615 horas por Bluetooth (BLE). Todo esto con solo dos pilas AA.

Si tenemos en cuenta todo lo que acabamos de comentar, es difícil encontrar algo mejor por menos de 45 euros. Así que, si estabas pensando comprar un ratón gaming, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque sí, hay ofertas… pero pocas tan tentadoras como esta.

