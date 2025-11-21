Ahorra 100 euros en los auriculares más buscados de Logitech: un chollo que te dejará sin palabras

Esta oferta no te dejará indiferente si buscas unos auriculares inalámbricos de gama alta a precio de derribo. Los Logitech G733 LIGHTSPEED han sufrido una rebaja espectacular (59 % de descuento), pasando de su precio oficial de 169 euros, que es lo que cuestan en la web de Logitech, a unos irresistibles 69,41 euros en Amazon y MediaMarkt. Por cierto, pocas veces han estado tan baratos, razón de más para que no dejes escapar esta oferta.

Más allá de estar disponibles a un precio increíble, los Logitech G733 LIGHTSPEED tienen más de 12.200 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,5 sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 500 unidades. Sin duda, es una gran carta de presentación para unos auriculares que, si al final compras, no te van a decepcionar.

Unos auriculares Logitech cómodos y ligeros con hasta 29 horas de autonomía

Tras hablar del precio, es hora de echar un vistazo a sus características. Estos auriculares son muy cómodos al tener unas almohadillas de espuma viscoelástica de doble capa. Se adaptan perfectamente alrededor de tu cabeza y mandíbula. Este diseño ergonómico garantiza la mejor experiencia, permitiéndote disfrutar de largas sesiones de juego sin la menor molestia.

En el apartado de audio, la calidad es indiscutible gracias a los transductores PRO-G. Han sido diseñados específicamente para reducir la distorsión y ofrecer un sonido que destaca por ser uniforme, rico y extremadamente preciso. Escucharás cada detalle del entorno con una fidelidad asombrosa.

La libertad de movimiento que ofrecen estos auriculares es total gracias a la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, que destaca por su baja latencia y alcance de hasta 20 metros. Olvídate de los cables y juega sin ataduras. Además, su batería aguanta hasta 29 horas de uso continuo. Por último, no podemos la tecnología LIGHTSYNC RGB. Podrás personalizar la iluminación de doble zona con más de 16,8 millones de colores y animaciones preestablecidas.

Por menos de 70 euros, es difícil encontrar otros auriculares inalámbricos que estén a la altura de los Logitech G733 LIGHTSPEED. Así que, ya seas usuario de PC, PS4 o PS5, estos auriculares son una gran compra, sobre todo ahora que se pueden conseguir por mucho menos del precio recomendado.

