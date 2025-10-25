Ahorra 110 euros en este televisor Hisense de 50 pulgadas con Dolby Vision: ahora por menos de 320 euros

Si se ha roto tu televisor o simplemente quieres cambiarlo por uno que permita acceder a las principales plataformas de streaming, el Hisense 50E7Q es una opción muy atractiva ahora que tiene un 26 % de descuento. En lugar de los 429 euros habituales, puedes llevártelo por solo 319 euros si lo compras en Amazon. Por lo tanto, estamos hablando de un ahorro de 110 euros. De hecho, el precio está cerca de su mínimo histórico.

El Hisense 50E7Q no solo es barato, también cuenta con más de 1.400 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 50 unidades, que no está nada mal considerando lo competitivo que es el mercado de los televisores de gama baja.

Ahorra 110 euros comprando el Hisense 50E7Q en Amazon

Dimensiones del Hisense 50E7Q Hisense

Ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características. Lo primero que llama la atención de este televisor es su pantalla QLED de 50 pulgadas con resolución 4K UHD. Gracias a la tecnología Quantum Dot, los colores se ven más vivos y realistas, mientras que la compatibilidad con Dolby Vision y HDR garantiza un mayor contraste y un brillo. Esto hace que sea ideal no solo para ver películas y series, sino también para conectar una consola de última generación.

Hisense también ha hecho un buen trabajo a nivel de audio. Al ser compatible con Dolby Atmos ofrece sonido envolvente, lo que mejora la inmersión. En cuanto al modo juego Plus, mejora la fluidez y reduce la latencia. Además, su procesador se encarga de escalar la imagen a 4K mediante IA con el fin de mejorar la nitidez y el nivel de detalle.

Otro de sus grandes atractivos es el sistema operativo VIDAA, que tiene una interfaz muy intuitiva. Al igual que ocurre en Google TV, desde la pantalla principal se puede acceder directamente a Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+, entre muchas otras plataformas de streaming, lo que significa que siempre tendrás a tu alcance el mejor contenido. Por último, decir que soporta control por voz.

No dejes pasar esta oportunidad y llévate el Hisense 50E7Q por tan solo 319 euros, no te decepcionará. Este televisor de 50 pulgadas está bastante bien, y con un precio tan atractivo, es el momento perfecto para comprarlo. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.