Uno de los portátiles más baratos de Acer tiene un precio muy atractivo en el Prime Day 2025, y no es otro que el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R9KP. Este equipo para productividad tiene unas especificaciones técnicas que no están nada mal y ahora que se puede conseguir por menos de 350 euros es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura.

Ahora puedes comprar el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R9KP en Amazon por tan solo 349,99 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 469 euros, no hace falta decir que es una oferta irresistible. No obstante, hay un pequeño inconveniente, viene sin sistema operativo. Esto quiere decir que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11, pero que no cunda el pánico, el proceso de instalación es fácil y rápido.

Ahorra 119,01 euros comprando el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R9KP en Amazon

Este portátil viene sin Windows 11 preinstalado Acer

Ya sea para teletrabajar o estudiar, este portátil es una apuesta segura si buscas un equipo que sea bueno y barato. Solo hay que echar un vistazo a sus características para ver que merece la pena comprarlo. Tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que ofrece una buena calidad de imagen, mientras que su procesador AMD Ryzen 5 5625U, junto a los 16 GB de RAM, garantiza un buen rendimiento en ofimática y otras tareas que no sean muy exigentes. Para instalar programas y guardar archivos y documentos cuenta con un SSD de 512 GB.

A la hora de trabajar en movilidad es muy importante que el portátil tenga muchos puertos, y aquí podríamos decir que el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R9KP no decepciona. Incorpora x3 USB 3.2, x1 USB tipo C, x1 HDMI, x1 Ethernet, x1 toma para auriculares, Wi-Fi y Bluetooth. Como puedes ver, no está nada mal. Y si echas en falta más puertos, en el peor de los casos siempre puedes conectar un hub USB.

Si no quieres perderte las ofertas del Prime Day 2025, te recomendamos seguir nuestro directo, donde informamos minuto a minuto de los mejores chollos. Hay grandes descuentos en una amplia variedad de artículos y seguro que encuentras alguno que te interese.

