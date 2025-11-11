Diseño premium, batería de 100 horas y 168 euros menos: AliExpress rebaja el reloj que lo hace todo bien

Vivimos con el tiempo medido casi al segundo: reuniones, pasos, mensajes, entrenamientos, notificaciones... Pero entre todo ese ruido hay algo que no cambia, la necesidad de encontrar un ritmo propio. El reloj, ese compañero que durante años solo marcaba las horas, se ha convertido ahora en algo más, en una extensión de nosotros.

Y ahí es donde entra el OnePlus Watch 2R, un reloj que no presume, pero impresiona. Es un modelo que combina tecnología y diseño con una naturalidad que cuesta encontrar y que ahora, gracias al 11.11 de AliExpress, podemos comprar con 168 euros de descuento. Ten en cuenta que, según he podido comprobar en la web de OnePlus, este modelo tiene un precio oficial de 279 euros.

OnePlus Watch 2R: diseño, autonomía y estilo con 168 euros de descuento

Hay relojes que buscan llamar la atención y otros que simplemente lo consiguen. El OnePlus Watch 2R pertenece a esta última categoría. Su diseño es sobrio, atemporal y equilibrado. Tiene una caja de acero inoxidable de 46 mm, una pantalla circular de 1,43 pulgadas con tecnología AMOLED y una sensación en la muñeca que transmite calidad sin resultar pesada.

El acabado mate del cuerpo, junto con ese brillo sutil del bisel, crean ese contraste que hace que se vea caro sin serlo. El botón lateral tiene el tacto justo, los menús responden con suavidad y la correa de fluoroelastómero se adapta perfectamente a la muñeca, sin molestar.

La pantalla del OnePlus Watch 2R es de esas cosas que convencen antes de leer sus especificaciones. El panel AMOLED de 1,43 pulgadas ofrece colores intensos, negros profundos y un brillo excelente, incluso bajo el sol. La resolución de 466 x 466 píxeles permite que todo se vea nítido, desde las notificaciones hasta el seguimiento del entrenamiento o el pulso en tiempo real.

Cada gesto responde con precisión, sin retrasos. Es el tipo de pantalla que hace que quieras levantar la muñeca solo para mirarla. Y el modo always-on añade ese toque de reloj clásico que nunca pasa de moda. Lo más bonito es que no cansa, puedes usarlo todo el día y no sentir esa saturación que dan otros relojes.

El OnePlus Watch 2R esconde un secreto en su interior: dos cerebros trabajando al mismo tiempo. Combina un Snapdragon W5 Gen 1 con un chip secundario BES 2700 dedicado a las tareas más ligeras. Este sistema de doble motor permite que el reloj cambie automáticamente entre potencia y eficiencia. Es fluido cuando lo necesitas y silencioso cuando puede descansar un poco más.

La batería del Watch 2R es, sencillamente, una de las mejores de su categoría. Gracias a su doble procesador y a la optimización de Wear OS, alcanza hasta 100 horas de autonomía en uno normal, y 12 días en modo ahorro inteligente. Eso significa poder olvidarte del cargador en escapadas de fin de semana. Y, cuando lo cargas, lo hace rápido gracias al sistema VOOC Charge.

El Watch 2R es una herramienta completa de salud y actividad. Cuenta con un sensor óptico de ritmo cardíaco, monitorización de oxígeno en sangre, estrés, sueño y temperatura de la piel. Además, su GPS de doble frecuencia ofrece una localización precisa incluso en zonas urbanas o con árboles. Tiene más de 100 modos de entrenamiento preconfigurados y una resistencia al agua de 5 ATM.

Mientras hay otros relojes inteligentes que parecen exigir una atención constante, el Watch 2R parece entender cuándo llamar tu atención y cuándo dejarte en paz. Las notificaciones llegan bien, vibra con la intensidad justa y puedes responder mensajes rápidos desde la muñeca, sin sacar el móvil.

Gracias a esta oferta del 11.11 de AliExpress, cuesta lo que muchos otros relojes quieren costar, pero ofrece más. Un diseño premium, materiales de calidad, buena autonomía y sensores fiables. Con 168 euros de descuento, pasa de ser una opción interesante a convertirse en una compra redonda.

