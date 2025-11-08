Xiaomi acierta otra vez rebajando la tablet fluida, ligera y sin complicaciones que todos buscamos

Es innegable que nos pasamos el día rodeados de pantallas. Algunas nos exigen atención constante, y otras solo están ahí cuando las necesitamos. Entre tanto brillo, rendimiento y cifras, a veces olvidamos que la tecnología también puede ser sencilla, práctica, amable y cómoda.

Ahí encaja una tablet como la Redmi Pad 2, un dispositivo que no busca impresionar, sino acompañarte. Tiene una pantalla grande y fluida, un sonido que llena la habitación y una batería que no te deja tirado a media tarde. Todo en un formato ligero, manejable y equilibrado que hace que tenga más sentido.

Esta tablet tiene un precio oficial de 249,99 euros pero, por suerte, ahora la podemos comprar muy por debajo de ese precio gracias a esta oferta de AliExpress. Es una gran oportunidad para comprarla por 107 euros, y además nos la envían desde España, lo que significa que la tendrás en casa en un par de días.

Redmi Pad 2: la tablet que vuelve a hacer fácil disfrutar de una pantalla

Viendo lo que hay en el mercado de las tablets, podemos decir que este modelo no es demasiado grande ni demasiado pequeño. Sus 11 pulgadas la sitúan en un punto medio y están muy bien aprovechadas. Tiene los marcos delgados, la estructura metálica y un peso que no alcanza los 500 gramos, ideal para no cansarte al sostenerla durante largas jornadas. No pretende ser un iPad pero tampoco se siente como una tablet barata sin más, sino que parece de una gama superior a la que realmente pertenece.

Xiaomi acierta al dotar a esta tablet de una pantalla LCD que, como te decía hace un momento, tiene un tamaño de 11 pulgadas. A esto hay que sumar una resolución 2,5K y una tasa de refresco de 90 Hz, lo que se traduce en una experiencia visual suave y nítida. Los textos se leen con claridad, los vídeos se ven con detalle y las animaciones fluyen sin tirones. Es algo que se nota en el día a día, a la hora de desplazarte por menús, leer artículos largos o ver series en streaming. Todo se mueve con una naturalidad que no esperas en este rango de precios.

En el interior, Xiaomi ha incorporado un procesador MediaTek Helio G100-Ultra que ha sido diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y estabilidad en el día a día. Lo combina con 4 GB de RAM y con 128 GB de almacenamiento interno y, como te digo, está pensada para tareas cotidianas como leer, navegar, consultar el correo o ver vídeos.

Sus 9000 mAh hacen de esta una tablet especialmente práctica, ya que alcanza las 10 horas de reproducción de vídeo, más de un día de uso. La experiencia audiovisual también es sobresaliente para su gama, ya que sus cuatro altavoces ofrecen un sonido estéreo amplio y son compatibles con Dolby Atmos.

Por supuesto, tiene dos cámaras, una frontal y otra trasera, para que puedas tanto hacer videollamadas como escanear documentos. También ofrece conectividad bluetooth 5.3 y WiFi de doble banda. Se puede decir que no le falta nada.

Como ves, en un mercado lleno de tablets que presumen de potencia, la Redmi Pad 2 presume de sentido común. Ofrece lo que de verdad vas a usar a un precio muy asequible, especialmente ahora que la podemos comprar de oferta en AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.