DJI tiene el mejor dron para empezar a grabar en 4K como un profesional y sin licencia (está rebajado un 25%)

Después de un tiempo pilotando drones, si algo tengo claro es que la mejor forma de empezar en este mundo es con un modelo que no requiera licencia. Así podrás centrarte en volar, grabar y disfrutar sin complicaciones. Por suerte, hoy en día existen drones muy completos que ofrecen una calidad impresionante, pero si tuviera que recomendar uno, sin duda sería el DJI Mini 4, especialmente ahora que está en oferta a un precio muy accesible.

Hay rebajas que no se pueden dejar escapar y esta es una de ellas, sobre todo si buscas un dron fiable para hacer grabaciones con una calidad sobresaliente. Y es que este modelo de la marca DJI tiene un precio recomendado de 299 euros que ahora puedes dejar en el olvido gracias a un descuento del 25%, el cual lo deja por tan solo unos 225 euros en Amazon, que es el comercio donde más barato lo vas a encontrar.

El DJI Mini 4K es un dron que ofrece una excelente relación calidad-precio

DJI Mini 4K DJI

No vamos a andarnos con rodeos. El DJI Mini 4K es uno de los mejores drones que puedes comprar actualmente, tanto por sus prestaciones como por el precio que tiene. Además, algo clave de este modelo es que cuenta con un diseño extremadamente compacto y un ligero peso de 249 gramos, lo que no solo lo hace muy fácil de transportar, sino que también lo ubica dentro de la categoría de drones que no requieren licencia para volarlo en la mayoría de los países (obviamente respetando las normas).

Cualquier dispositivo de la marca DJI es sinónimo de calidad, y aquí no iba a ser menos. El responsable de que la calidad de las grabaciones sean brutales es nada más y nada menos que un sensor CMOS 1/2,3 pulgadas, el cual es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fps o incluso en 2,7K a 60 fps si tu prioridad es la fluidez. Asimismo, los resultados son buenos incluso cuando haga viento al venir con un estabilizador de 3 ejes, además de que es posible grabar tanto en formato vertical como horizontal, hacer fotos con una gran nitidez.

Otro punto a resaltar es su facilidad de uso, ya que viene con un mando de control remoto DJI RC-N1, que te hará sentir como en un videojuego, y varios modos de vuelo inteligente que se encargan de hacer tomas profesionales de forma automática. ¿Qué nos estamos quedando sin batería o hemos perdido la señal? No te preocupes, gracias a su preciso sistema GPS y la función Return to Home, el dron regresará por su propia cuenta al punto de despegue.

Para rematar, cabe mencionar que su batería de vuelo inteligente llega a ofrecernos hasta 31 minutos de vuelo, aunque siempre tenemos la posibilidad de prologar aún más el tiempo de uso con otra batería de repuesto a mano. Todo lo que grabemos lo veremos a través de la pantalla de nuestro smartphone y calidad de imagen es muy buena, pues su sistema de transmisión le permite enviar vídeo HD en tiempo real hasta una distancia de 10 km, con una señal estable y sin apenas retardo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.