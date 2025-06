Dos cepillos, 5.500 Pa de succión, 250 euros de descuento y vaciado automático: así limpia este robot roborock

Creo que si hay algo en lo que todos coincidimos es en que necesitamos más horas en el día, porque no llegamos a todo lo que tenemos que hacer. Así que, si el tiempo que tendríamos que invertir en limpiar el suelo lo podemos invertir en otras tareas que, además, nos apetezcan más, sería una tontería no hacerlo.

Por eso hoy me gustaría hablarte de este robot roborock Q5 Pro+ que está destinado a limpiar por ti para que puedas ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero, ya que ahora lo puedes comprar rebajado en Amazon. Como te contaré en un momento, es un modelo que asegura una limpieza completa del suelo de tu casa y con el menor esfuerzo por tu parte, algo que también es importante.

Aunque, según la web de roborock, este modelo tiene un precio oficial de 549,99 euros, hoy lo podemos conseguir por 299,99 euros. Esto significa ahorrar 250 euros en su compra que, entre tú y yo, es una pasta. Y al comprarlo en Amazon lo haremos con la máxima tranquilidad a nivel de garantías, tiempos de envío, trato con el cliente... A esto hay que añadir que si eres cliente Amazon Prime, además de miles de entregas en 1 día, tendrás muchas más ventajas que valen mucho la pena a cambio de esos 49,90 euros anuales.

El roborock Q5 Pro+ ofrece una limpieza completa y cero preocupaciones

Atrás quedaron los días en los que tenías que preparar el suelo antes de poner a limpiar tu robot. Me refiero a recoger alfombras, separar sillas, mover muebles... Ahora, una de las claves de un buen robot aspirador está en que no tengas que ir detrás de él facilitándole la limpieza. Con el roborock Q5 Pro+ no será necesario porque utiliza un sistema de navegación LiDAR que escanea tu casa en tiempo real para llevar a cabo una limpieza con lógica, sin repetir zonas innecesariamente y asegurándose de limpiar todo el suelo.

Sorprende que por este precio venga con una base multifunción que va mucho más allá de ser una simple estación de carga. Digo esto porque funciona como base de autovaciado a la que el robot volverá tras terminar cada limpieza para vaciar su depósito de polvo en una bolsa totalmente hermética que podrás estar hasta 7 semanas sin vaciar.

Para asegurarse de recoger cualquier tipo de suciedad, independientemente de su tamaño, utiliza un sistema de doble cepillo de goma que es antienredos, lo que le permite recoger el pelo de las mascotas sin atascos que tendrías que solucionar de manera manual. Tampoco se queda corto en términos de potencia al ofrecer 5500 Pa de succión para poder aspirar desde el polvo y las migas hasta la suciedad más densa que esté más incrustada.

El roborock Q5 Pro+ no solo aspira, también friega. De esta manera podrás evitar las manchas que se suelen crear en el suelo, tanto en el parqué como en las baldosas. Y, a través de su app podrás tener el control total de este robot al poder programar horarios de limpieza, ajustar la potencia y el caudal de agua que quieres que utilice, establecer zonas prohibidas a las que no quieres que entre...

Se trata de uno de esos robots que cumplen con lo que prometen, y que además sorprende mucho por el precio que tiene ahora. Y es que sus 250 euros de descuento hacen que podamos conseguir un modelo de esta marca y con autovaciado por menos de 300 euros, algo que no es nada habitual. Gracias a esto, si buscas un robot todoterreno con una excelente relación calidad-precio, creo que ya lo has encontrado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.