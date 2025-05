Energía solar, ajuste atómico y cristal de zafiro: así es el Casio que no tendrás que cargar nunca

Vivimos rodeados de relojes inteligentes capaces de recoger y mostrar cada vez más datos. Pero a veces no buscamos una pantalla táctil, ni una compleja app de salud, ni una batería que no llegue hasta la noche. A veces, lo que buscamos, es un reloj de verdad. Que dé la hora con una precisión absoluta, que no necesite recargarse cada día, que puedas usar en cualquier ocasión y que dure mucho más de lo que esperas.

Y hay es donde solemos recurrir a una de esas marcas que nunca fallan, y si hablamos de relojes tiene que ser Casio. Hoy me gustaría hablarte del Casio LCW-M170D-2AER, un modelo que funciona con energía solar y que está rebajado en Amazon, donde lo podemos comprar por 179 euros. En la propia tienda de Casio hemos podido comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 249 euros, y también que se está agotando. En tiendas especializadas, como Baroli, está rebajado a unos 211 euros.

En Amazon no solo tenemos el mejor precio para este reloj, también la mejor experiencia de compra a nivel de garantía y de atención al cliente. Esto te lo digo como clienta Amazon Prime prácticamente desde que existe esta suscripción, porque es de las mejores inversiones que hago a lo largo del año. Tiene muchas ventajas desconocidas y, por los 49,90 euros anuales que cuesta, merece mucho la pena.

Tecnología solar, precisión excelente y un diseño que no envejece

Creo que este modelo de Casio está un poco entre lo clásico y lo moderno, y es que tiene un diseño que se ajusta a diferentes gustos y usuarios y que lo hace especialmente versátil. Es un reloj grande, con una caja de 40 mm de diámetro que no busca llamar la atención. Esta caja, de acero inoxidable cepillado, tiene unas líneas limpias y un diseño fino.

En el centro está su esfera azul oscura que equilibra elegancia y visibilidad, combinando agujas analógicas tradicionales con una pequeña pantalla digital que muestra información útil: la fecha, el día de la semana o el cronómetro. Esta esfera está protegida por un cristal de zafiro, mucho más resistente que los cristales minerales, que suelen ser los más habituales, que además tiene un revestimiento antirreflejos.

A este Casio no hay que cambiarle la pila porque incluye el sistema Tought Solar. Aunque probablemente ya te lo imagines, esto quiere decir que se carga con la luz natural o artificial o almacena esa energía en una batería interna. Este sistema le permitiría funcionar durante meses aun en una situación de oscuridad total, pero en el uso real significa que no tendrás que cargarlo ni cambiarle la pila, porque se irá recargando de forma natural sin que te des cuenta.

El Casio LCW-M170D-2AER incorpora más funciones de las que pueda parecer a simple vista. Hablamos de su capacidad de sincronizar automáticamente la hora con relojes atómicos de 6 regiones del mundo, lo que significa que siempre marcará la hora exacta, sin desajustes. Además de esto, tiene función de cronómetro, temporizador, hasta 5 alarmas diarias, calendario automático, luz LED... y una resistencia al agua de 5 ATM para que te puedas duchar y nadar con él puesto.

Todo en él se escoge a través de botones físicos dispuestos en los laterales, sin necesidad de aplicaciones ni menús complicados. Estamos ante un modelo que busca ser todo lo que un buen reloj siempre ha sido: fiable, preciso y duradero. Así que si quieres salir del mundo de los relojes inteligentes y sus aspectos deportivos, o simplemente poder varias de ver en cuando, te recomiendo echar un vistazo a este Casio solar que ahora tiene 70 euros de descuento.

