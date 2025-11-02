No es un error: esta Smart TV Hisense de 65 pulgadas con HDR10 está a precio de derribo

Amazon lo ha vuelto a hacer, ha tirado el precio del Hisense 65E63QT por debajo de los 395 euros, así que tienes una nueva oportunidad para hacerte con esta Smart TV de 65 pulgadas con más de 3.700 valoraciones a un precio irresistible. Si llevas tiempo pensando en cambiar de televisor y además querías pasarte a uno de gran tamaño, no puedes dejar pasar esta oferta.

El Hisense 65E63QT ya es de por sí barato cuando no está en oferta, cuesta 549 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 394 euros (28 % de descuento). Es un precio muy competitivo para un televisor que, si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, no tiene competencia ahora que está tan barato. Bien, ahora que hemos hablado de la oferta de Amazon, veamos sus características.

Hazte con la Hisense 65E63QT al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV se puede controlar con la voz Hisense

Esta Smart TV cuenta con un panel 4K UHD que te cautiva desde el momento en que la enciendes. Hasta que te acostumbras, impresiona lo grande que se ve todo. Además, la calidad de imagen es realmente buena, con un buen nivel de detalle, colores realistas y un nivel de brillo más que aceptable. A esto hay que sumar la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10, que mejora aún más el realismo. En el apartado de audio soporta DTS Virtual:X, una tecnología que se encarga de ofrecer sonido envolvente. En lo que respecta a los altavoces, cuenta con dos de 7 vatios.

Además de ser un televisor ideal para ver películas y series, también es una opción muy interesante si tienes una PS5 o Xbox Series X|S. Aquí tiene mucho que ver el modo juego Plus, que mejora la experiencia de juego al reducir la latencia y ofrecer una mayor sensación de fluidez. En lo que respecta a la conectividad, tiene tres HDMI, dos USB, una salida para auriculares, una entrada AV, una conectores de antena, un puerto Ethernet, una salida de audio óptica, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda (2,4/5 GHz).

Hemos dejado el sistema operativo para el final. Aquí encontramos VIDAA, que tiene una interfaz muy intuitiva. De hecho, recuerda a Google TV. A nivel de aplicaciones de streaming, están las más populares: YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video, Apple TV+, VIDAA Kids, mitele, RTVE Play, DAZN y muchas más.

No sabemos si estará más barata en el Black Friday, y de ser así, es posible que el precio sea similar. Si no quieres jugártela, aprovecha esta oferta y llévate la Hisense 65E63QT por 155 euros menos del precio recomendado, no te defraudará. Ahora bien, será mejor que no te lo pienses mucho, podría agotarse en cualquier momento.

