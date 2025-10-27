Qué dispositivos puedes usar para aumentar el alcance del Wifi y que llegue hasta el último rincón de tu casa.

Aunque las conexiones domésticas han mejorado en velocidad, la cobertura sigue siendo el talón de Aquiles de muchos hogares. Incluso en casas pequeñas, obstáculos como muros y puertas deterioran rápidamente el alcance de la señal wifi, por lo que muchos usuarios buscan alternativas que consigan extenderlo y poder conectar sus dispositivos desde cualquier rincón.

Es un problema común que tiene varias soluciones que te vamos a explicar en este artículo: repetidores y extensores Wifi, PLC y sistemas Wifi Mesh. No son lo mismo y conviene saber qué aporta cada uno.

Repetidores o extensores Wifi

Repetidor wifi TP-Link RE550. Amazon.

En la práctica, ambos términos se usan como sinónimos. Se trata de dispositivos que captan la señal del wifi existente y la vuelven a emitir para ampliar su alcance. Un repetidor Wifi toma la señal solo por wifi y la vuelve a emitir y puede crear una red con SSID propio o clonar la existente. Un extensor Wifi no se limita a la recepción de la señal por wifi y también puede ampliarla desde una conexión física, Ethernet o PLC.

Son baratos y fáciles de instalar (a menudo basta con el botón WPS del router), pero su rendimiento depende mucho de dónde se coloquen. Si el repetidor recibe una señal débil, también repetirá una señal débil. Además, los modelos de una sola banda suelen dividir el ancho de banda entre la recepción y la retransmisión, lo que reduce la velocidad efectiva. Funcionan bien para apañar una habitación cercana, no tanto para cubrir viviendas grandes.

PLC (Power Line Communications)

Dispositivo base PLC que se conecta a la red eléctrica y al "router" por cable Ethernet y dispositivo extensor de TP-Link, TL-WPA4220 KIT. La Razón Cortesía de Amazon.

Los adaptadores PLC llevan la conexión de red por la instalación eléctrica de la casa. Se venden en kits en los que uno se conecta por cable al router y a un enchufe; el otro, en la habitación a la que se quiere dar mejor acceso. Su ventaja es que, al tratarse de una conexión física, obstáculos físicos y distancia hasta el router no son un problema. Según el modelo, el segundo adaptador ofrece puertos Ethernet, wifi o ambos.

Se puede ver limitado por la calidad de la red eléctrica (cuadros antiguos, múltiples diferenciales o regletas pueden penalizar) y el rendimiento real rara vez alcanza las cifras teóricas del embalaje. Aun así, son una opción sólida cuando el router y la habitación a cubrir están lejos o en plantas distintas.

Sistemas Wifi Mesh

NETGEAR Introduces New Additions to Industry-leading WiFi 7 Lineup of Home Networking Products Business Wire Agencia AP

Los dispositivos Mesh (malla, en español) crean una única red con varios nodos que cooperan entre sí. Todos operan bajo el mismo SSID o nombre de red y cuando te desplazas por tu casa, la conexión salta automáticamente de dispositivo a dispositivo para ofrecerte siempre la mejor cobertura. Los sistemas de tres bandas reservan un canal para el enlace entre nodos (backhaul), lo que mejora la velocidad, y muchos permiten usar cable Ethernet como backhaul si ya tienes tomas de red.

Son más caros que un repetidor y exigen colocar bien los nodos, pero ofrecen la cobertura más homogénea y la gestión más sencilla desde su app. Son la elección recomendada para viviendas medianas y grandes o si tienes muchos dispositivos conectados.

Cuál es mejor para ti

Si vives en un piso pequeño con una zona con cobertura débil, pero cerca del router, un repetidor Wifi de doble banda es económico y suele ser suficiente.

Si lo haces en una casa de más de una planta o con habitaciones alejadas, un kit PLC con wifi en el segundo adaptador te dará mejores resultados.

Si habitas en una vivienda grande, con varias plantas o tienes necesidad de cobertura lo más estable posible en toda la casa, un sistema Wifi Mesh, mejor tribanda, es la mejor opción.