No esperes a que empiece el nuevo curso: este portátil HP es bueno, bonito y ahora está más barato que nunca

Muchas veces pensamos que necesitamos gastarnos mucho para obtener algo decente cuando se trata de un ordenador portátil, pero a veces es justo lo contrario. Lo primero que a tener en cuenta es el uso que le vamos a dar, y a partir ahí hacer una elección más sensata. Y es que, en el caso de que busques un equipo para trabajar usando programas que no sean demasiado exigentes, estudiar o poder realizar tareas típicas de estos dispositivos, este HP 15-fc0147ns rebajado a precio mínimo es un acierto.

El precio de venta recomendado de este portátil de HP es de unos 579 euros, aunque actualmente tiene un descuento de casi 180 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 399,99 euros en Amazon, al igual que en PcComponentes, por si prefieres otra opción de compra.

Compra el ordenador portátil HP 15-fc0147ns más barato que nunca

HP 15-fc0147ns Amazon

Hace poco un familiar me comentó que estaba buscando un portátil económico para algunas tareas de trabajo y navegar por internet, algo que fuese sencillo pero fiable. Y una de mis recomendaciones ha sido este HP 15-fc0147ns, un modelo bastante completo para el precio que tiene, sobre todo en estos momentos. Su chasis está construido principalmente con plástico reciclado, aunque su acabado gris metalizado le da un toque elegante y hace que encaje en cualquier entorno. Sin pasar por alto su ligero peso de 1,59 kg.

La pantalla nos garantiza un buen desempeño gráfico, pues tiene una diagonal de 15,6 pulgadas con unos marcos finos para ver con detalle y claridad desde vídeos hasta documentos. De hecho, si entramos más en detalle, nos brinda una resolución Full HD, una tasa de refresco de 60 Hz y brillo de hasta 250 nits. Es verdad que no reproduce los colores más vibrantes, pero para todo lo que no sean programas de edición o juegos no vas a echar nada en falta. La experiencia visual es cómoda, y eso es lo importante.

Por dentro es donde realmente sorprende y el principal motivo que me lleva a recomendarlo. Lleva instalado un procesador AMD Ryzen 5 7520U, que rinde de manera fluida en tareas del día a día y no está nada mal para el precio que tiene. Al mismo tiempo, lo acompañan una gráfica integrada AMD Radeon, una memoria RAM LPDDR5 de 16 GB que mejora la multitarea y una generosa unidad de almacenamiento SSD de 1 TB para descargar una gran variedad de programar o archivos, además de acelerar los tiempos de carga, algo que los discos duros de toda la vida están lejos de ofrecer.

Es cierto que no viene con ningún sistema operativo, pero a día de hoy puedes descargar e instalar Windows por tu propia cuenta y sin complicaciones en apenas unos minutos. También cuenta con una webcam Full HD y micrófonos con cancelación de ruido para que podamos sacarle partido en reuniones o grabaciones, una batería de larga duración que aguanta toda una jornada sin cargar y un resolutivo apartado de conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, varios puertos USB-A, USB-C y HDMI.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.