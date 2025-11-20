Esta afeitadora premium de Philips hunde su precio por Black Friday: mide la densidad de tu barba 500 veces por segundo

Hay rutinas que parecen pequeñas, pero sostienen todo el día. Ese momento frente al espejo, el agua en la cara, el vapor que empaña el cristal y tú ahí, frente al espejo, antes de que el día alcance su velocidad de crucero y empiece a demandarte cosas. Afeitarse es uno de esos gestos que hacemos sin pensar, al menos hasta que lo hacemos con una herramienta que de verdad cuide la piel, y es ahí donde notas la diferencia.

La Philips i9000 Prestige Ultra es una afeitadora que quiere que tu rutina sea más amable, más suave. Es una máquina pensada para quien no quiere luchar con tirones, ni irritaciones, ni tiempos eternos. Y ahora, con la increíble bajada de precio que ha tenido gracias al Black Friday 2025 que acaba de empezar en Amazon, se plantea como una opción muy seria.

Este modelo tiene un precio oficial de 549,99 euros que ya nos deja muy claro el tipo de afeitadora de la que hablamos. A este precio la verás en la web de Philips. Pero es que Amazon la ha rebajado de manera brutal hasta alcanzar los 299,99 euros. Gracias a esto nos podemos ahorrar 250 euros, y es que hablamos de un 45% de descuento, un porcentaje prácticamente imposible de alcanzar en este tipo de artículos. Así que vamos a aprovechar esta locura de Black Friday para ahorrar en algo tan cotidiano como el afeitado.

Philips i9000 Prestige Ultra: la afeitadora premium que agradecerás cada mañana

Hay máquinas que, desde el primer momento, te demuestran que están muy bien hechas, y esta es una de ellas. Tiene un peso equilibrado, se nota bien construida, con esa calidad de objeto hecho para durar. El agarre es cómodo y estable, se nota que Philips quiere que la sujetes con seguridad, incluso si tienes las manos húmedas. Además, encaja perfectamente en la mano, dejándote claro desde el primer uso que vas a empezar a jugar en otra liga.

Las cuchillas NanoTech de la i9000 Prestige Ultra levantan el vello antes de cortarlo y esto reduce por completo la sensación de tirón. Combinado con su cabezal 360º, hace que la afeitadora se deslice como si entendiera el mapa de tu cara: sigue las curvas del rostro, se adapta a la zona del cuello, llega debajo de la nariz... Incorpora el sistema SkinIQ que detecta la densidad del vello 500 veces por segundo para ajustar la potencia exacta que necesita cada zona. Es algo que notarás especialmente si tienes barba dura o cambia de dirección en distintas zonas.

No todos los días son iguales, y esta afeitadora lo sabe. Por eso tiene 5 modos de afeitado que te permitirán elegir qué necesitas en cada momento: un afeitado suave para pieles sensibles, una normal para el día a día, uno más rápido cuando tengas prisa, uno con mayor precisión o uno intenso cuando lleves varios días sin afeitarte. Y cambiar de modo será tan sencillo como pulsar un botón.

Esta máquina funciona igual de bien en seco, con gel, con espuma e incluso bajo la ducha. El apurado es consistente en cualquier caso, si bien es cierto que en húmedo añade una capa de comodidad que se agradece al empezar el día. Su batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía, así que tendrás para una semana de afeitados (o más) con una carga completa. Y si un día te sorprende sin batería, con 5 minutos de carga tendrás energía suficiente para un afeitado rápido.

Ya ves que es una afeitadora de gama premium con tecnologías que no son habituales en el mercado. Por eso, ahora que tiene el 45% de descuento, se convierte en una ocasión irrepetible para hacernos con ella. Es un tope de gama con 250 euros de descuento y, por supuesto, con envío y devolución gratis. Si quieres empezar el día un poco mejor, esta puede ser la afeitadora que lo cambie todo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.