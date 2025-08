Esta GoPro cabe en tu mano, graba en 5,3K y hace fotos de 27 megapíxeles

Parece que este verano AliExpress está tirando la casa por la ventana y, casi al acabar una promoción, comienza otra. Para nosotros, como compradores, es una magnífica noticia porque significa que todavía estamos a tiempo de comprar aquello por lo que finalmente no nos decidimos o que nos pensamos tanto que creíamos que ya habría subido de precio. Así que, antes de tirar la toalla, echa un vistazo a esta campaña de AliExpress para comprobar qué productos siguen a muy buen precio, que son unos cuantos.

Entre ellos, está la GoPro HERO13 Black, el último modelo de esta marca inimitable, que ahora podemos comprar por 305 euros. Esta versión tiene un precio oficial de 449,99 euros, tal y como puedes comprobar en la web de GoPro. Es el precio que mantiene en MediaMarkt, mientras que en PcComponentes baja ligeramente a los 442 euros y en Amazon a los 403 euros. Solo en AliExpress nos podemos ahorrar 145 euros en esta cámara de acción, que además nos envían desde España para que la podamos estrenar cuanto antes.

GoPro HERO13 Black: la muestra de que GoPro no deja de superarse

Quizá el mercado de las cámaras de acción sea uno de los que más ha evolucionado en los últimos años. Y no cabe duda de que GoPro ha sabido mantenerse en lo más alto, porque entiende que la acción no solo es saltar desde un acantilado, también crear contenido "menos peligroso", grabar en movimiento y poder editar rápido y compartir de manera más sencilla. Por eso, la GoPro HERO13 ha mejorado donde importa: en la calidad de imagen, la versatilidad, el control por voz o la estabilización.

A nivel de diseño, la HERO13 Black sigue manteniendo ese diseño robusto y minimalista que le permite ser resistente al agua hasta 10 metros sin necesidad de carcasa. Y, si quieres bucear en las profundidades, siempre puedes optar por una carcasa como esta, que te permite sumergirla hasta 60 metros. Sigue siendo una cámara que cabe en la palma de la mano y que podrás colocar en un casco, en una tabla o en un trípode.

La GoPro HERO13 Black graba en 5,3K a 60 fps pero también ofrece opciones de cámara lenta, como en 4K a 120 fps e incluso 2,7K a 240 fps. Esto significa que podrás capturar clips con una calidad sorprendente y con una definición que hace unos años no podríamos ni imaginar. Su nuevo sensor también le permite grabar en condiciones de luz complejas y obtener igualmente colores naturales y un mejor control de la exposición. Incluso ofrece una grabación vertical nativa por si quieres grabar contenido para tus redes sociales.

Si GoPro lleva años liderando la estabilización en vídeo no es por casualidad, sino porque no para de innovar. Lo demuestra con el sistema HyperSmooth 6.0 que compensa incluso los impactos más breves para dar lugar a una grabación más fluida. Por eso no solo es una cámara pensada para deportes extremos, también lo es para escenas más cotidianas, rutas en bici, corriendo o en coche. Y, aunque la cámara gire 360º sobre su eje, puedes mantener el horizonte nivelado gracias a la función que lo bloquea y que hace que no necesites un gimbal para dominar esta cámara.

Esta nuevo GoPro también sorprende con una edición automática inteligente que hará el proceso mucho más sencillo. A través de la app GoPro Quik, que está disponible tanto para iOS como para Android, se generará un montaje dinámico con una selección de los mejores clics. Es verdad que no sustituye a una edición profesional, ya sabes que para eso necesitas tiempo y paciencia, pero para la mayoría de usuarios y ocasiones, será más que suficiente. Significa tener un vídeo de calidad listo para compartir sin tocar un timeline.

Aunque la GoPro brilla por su vídeo, también es una cámara fotográfica con todas letras. Puede capturar imágenes de hasta 27 megapíxeles incluso en formato RAW, para que las puedas editar con mayor precisión. Y, al tener dos pantallas, una delantera y otra trasera, la experiencia de uso es más intuitiva y versátil. Son pantallas a color que te permitirán navegar por los menús, elegir configuraciones e incluso grabarte a ti mismo asegurándote de estar siempre bien enfocado.

Ya ves que la GoPro HERO13 Black lleva la grabación y las características de las cámaras de acción a un nuevo nivel en el que encontramos más calidad e inteligencia. Y lo hace sin que tengas que pensar en cada paso, en cada parámetro. Solo apunta, graba y muévete al ritmo que quieras. De lo demás se encargará ella sola.

