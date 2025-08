He encontrado de oferta una maceta con IA que te ayuda a cuidar tus plantas

Cuando hablamos de compras online, a veces hay artículos que necesitas y que incluso llevas tiempo siguiendo y otras, simplemente artículos que no te puedes resistir a comprar porque, en cuanto los ves, te crean una especie de necesidad que probablemente no sea tal, pero hace que te los imagines ya en tu casa o en tu vida. Precisamente eso ha pasado con el protagonista de este artículo. No lo conocía, lo he visto en esta campaña de AliExpress y no me he podido resistir a compartirlo contigo por si llamaba tanto tu atención como llamó la mía.

Y nuestro protagonista es este Tuya Ivy, un invento realmente original al que podríamos catalogar como maceta inteligente. Antes de hablarte de lo que hace y de cómo funciona, me gustaría hablarte de su precio. Este modelo tiene un precio oficial de 99 euros, y es algo que hemos podido comprobar en la tienda Para el Hogar. También te diré que en Amazon supera los 110 euros en este momento. Así que poder comprarlo de oferta en AliExpress, donde ronda los 51 euros, me parece una muy buena oportunidad para hacerse con él. Prácticamente lo podrás comprar a mitad de precio, algo nada habitual en este tipo de artículos.

Ivy Tuya: mucho más que una maceta

A veces, cuidar plantas puede ser una tarea mecánica. Casi ni las ves, solo sabes que están ahí y las riegas de vez en cuando, cuando les toca. Pero este pequeño invento te dice cuándo tienen sed, cuándo necesitan más luz y también interactúa contigo con sonrisas virtuales. Es un objeto de apenas 13 centímetros que parece sacado de una película de Pixar.

Ivy utiliza inteligencia artificial y 7 sensores inteligentes para medir la luz ambiental, la humedad de la tierra, la temperatura o la humedad del aire, factores que influyen directamente en el crecimiento y el bienestar de nuestras plantas. Y, a través de hasta 49 expresiones, te diré si tus plantas necesitan alguna atención, para que puedas cuidar de ellas.

Su objetivo no es reemplazar a un sistema de riego automatizado, si no decirte cómo está tu planta para que tomes las medidas oportunas con el objetivo de cuidar de ella. Además, esta maceta inteligente permite una interacción directa porque podrás tocarlo y acariciarlo para ver cómo van cambiando sus expresiones.

Me parece un artículo muy original que te ayudará a cuidar de tus plantas si, como a mí, no se te da especialmente bien que sobrevivan. Y si quieres inculcar a tus hijos las nociones básicas de jardinería, consiguiendo que se hagan responsables de una planta y cuiden de ella desde el momento de colocar las semillas en una maceta, hasta ir viéndola crecer, me parece una forma muy divertida de conseguirlo.

