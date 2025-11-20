Este móvil Nothing es un acierto total y está rebajado 80 euros en la Semana de Black Friday de Amazon

Ya está aquí la Semana de Black Friday de Amazon y, entre los muchos productos que están rebajados, encontramos el Nothing Phone (3a) Pro, uno de los mejores móviles Android de gama media que puedes comprar actualmente. ¿Lo mejor de todo? Ahora tiene un precio mucho más atractivo que lo convierte en una opción aún más interesante.

Este smartphone ya tiene un precio bastante competitivo, incluso sin estar en oferta, 459 euros, pero lo puedes conseguir en Amazon por 379 euros (17 % de descuento). Por cierto, estamos hablando del modelo que viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable. Antes de repasar sus características principales, no está de más mencionar que el Nothing Phone (3a) Pro tiene más de 1.200 valoraciones y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Un móvil bien valorado, ahora 80 euros más barato

Si sientes que todos los móviles actuales se parecen mucho entre sí, el Nothing Phone (3a) Pro sería como un soplo de aire fresco. Su diseño transparente y la interfaz Glyph le dan un estilo único. Dicho esto, y pasando el apartado fotográfico, mientras otros fabricantes no tienen muy en cuenta este aspecto que para muchos usuarios es crucial, Nothing ha integrado un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y una cámara principal de 50 megapíxeles. Ambas con estabilización de imagen. Junto a estas dos cámaras, encontramos un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Para videollamadas y selfies, hay una de 50 megapíxeles en el frontal.

El procesador es un componente clave para que el sistema operativo, las aplicaciones y los juegos funcionen de forma rápida y fluida, y aquí tampoco decepciona. En su interior está el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Por otro lado, no está de más mencionar que este móvil tiene una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,77 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.

Al contrario que otros móviles que vienen con bloatware, este no es el caso. Nothing OS ofrece una experiencia Android pura, pero con una capa de personalización mucho más minimalista. A nivel de actualizaciones, Nothing garantiza hasta tres grandes actualizaciones del sistema operativo. Por lo tanto, en un principio debería recibir, cuando llegue el momento, Android 17. Aún falta bastante para esto, ya que esta versión del sistema operativo de Google ni siquiera ha sido anunciada.

Sin duda, comprar el Nothing Phone (3a) Pro es apostar a caballo ganador. Así que, si quieres cambiar de móvil y no jugártela, no dejes pasar esta oferta y hazte con el Nothing Phone (3a) Pro ahora que está disponible por menos de 380 euros. Hay dos colores para elegir, negro y gris.

