Este portátil, que puedes usar para estudiar o trabajar, lleva una RTX 4060 y nunca antes ha estado tan barato

Si llevas tiempo tras un portátil con un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada, pero tienes un presupuesto muy limitado, esta oferta te viene como anillo al dedo y no puedes dejarla escapar. El Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V, un portátil gaming que está muy bien valorado, tiene un 46 % de descuento por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlo.

Independientemente del videojuego que quieras jugar, este portátil lo moverá sin ningún problema. Lo mismo podemos decir a la hora de trabajar, puede con todo lo que le eches. Lo mejor de todo, el precio. El Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V tiene un PVPR de 1.212,10 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 650 euros. Ahora bien, al contrario que otros portátiles, este viene sin sistema operativo. Por lo tanto, si lo compras, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta.

Hazte con el Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V en Amazon a precio de derribo

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

Por tan solo 650 euros te llevas un portátil con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060, un procesador AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. A todo esto hay que sumar una impresionante pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución 1.920 por 1.200 píxeles. ¡Casi nada! Sin duda, en este momento no tiene rival en su rango de precio. No hace falta decir que, la pantalla se ve muy bien, y por su tamaño es ideal para jugar y trabajar editando documentos, vídeos o imágenes.

Da igual si tienes que editar un vídeo o te gustaría jugar a Battlefield 6 o Silent Hill f, por poner dos ejemplos, podrás hacerlo sin ningún problema. Además, la GPU que lleva es compatible con las últimas tecnologías de NVIDIA, como DLSS y Frame Generation, que mejoran el rendimiento sustancialmente.

Aunque hay mucho portátiles con un precio similar al Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V, ninguno está a la altura a nivel de hardware. Así que, si buscas un portátil polivalente que sea económico y una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, el Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V es un acierto.

Ahora que está tan barato, no podemos hacer otra cosa que recomendar el Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V, pero no solo por su precio, sino también por todo lo que ofrece. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.