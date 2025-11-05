Estos auriculares JBL, que destacan por su calidad de audio, ergonomía y autonomía, tienen un gran descuento

Entre todos los auriculares inalámbricos que ha lanzado JBL, hoy nos centraremos en los JBL Tune Flex TWS. Se podría decir que son de los más recomendables de la marca, y no solo por lo que ofrecen, sino también por el precio al que se pueden conseguir ahora mismo. Están disponibles por 99,99 euros en la web de JBL, mientras que en Amazon se encuentran rebajados a 59,99 euros. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy tentadora.

A la hora de comprarlos, solo hay stock en dos colores, negro y blanco. Si al final decides hacerte con estos auriculares, lo mejor es que seas rápido, ya que no sabemos cuántas unidades quedan ni cuándo finalizará esta oferta. Dicho esto, ha llegado la hora de ver qué ofrecen los JBL Tune Flex TWS.

Ahorra 40 euros comprando los JBL Tune Flex TWS en Amazon

JBL lleva años perfeccionando su tecnología de audio y esto es algo que se ve reflejado en estos auriculares: los graves tienen fuerza, las voces suenan limpias y los matices de forma clara y nítida. Además, cuentan con cancelación activa de ruido para que puedas escuchar tu música favorita sin que nada de distraiga. Ahora bien, si eres de los que prefieren no aislarse del todo, disponen también de un modo ambiental que deja pasar el sonido exterior.

El diseño juega un papel muy importante, y aquí están a la altura de lo esperando en unos auriculares de su categoría. Los JBL Tune Flex son ligeros, cómodos y resistentes a salpicaduras gracias a su certificación IPX4. La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Con una sola carga ofrecen hasta 8 horas de reproducción continua, y hasta 32 horas usando el estuche de carga. Esto significa que puedes usarlos durante varios días sin tener que echar mano del cargador.

Más allá de escuchar música, también puedes usar estos auriculares para llamadas. Sus cuatro micrófonos integrados garantizan que te escuchen perfectamente, y es que reducen el ruido de fondo, mejorando la experiencia en llamadas o videollamadas.

En conclusión, los JBL Tune Flex TWS no te defraudarán. Así que, si quieres ir a lo seguro no jugártela, no dejes pasar esta oferta. Sin duda, son uno de los mejores auriculares inalámbricos que puedes encontrar actualmente por menos de 60 euros.

